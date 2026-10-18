València incorporará cien nuevos policías locales para reforzar la seguridad en la ciudad

Archivo - Imagen de archivo de policías locales de València. - MAO - Archivo

VALÈNCIA, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de València incorporará cien nuevos agentes a la Policía Local con el objetivo de "reforzar la seguridad ciudadana, mejorar la vigilancia del espacio público e incrementar la capacidad de respuesta del cuerpo policial en distintos puntos de la ciudad", según ha informado el consistorio en un comunicado.

Al respecto, el concejal de Movilidad y Seguridad, Jesús Carbonell, ha destacado que el objetivo es "seguir reforzando la presencia policial en las calles de València, mejorar la seguridad y dar respuesta a las necesidades de los vecinos". "Contar con cien nuevos agentes nos permitirá fortalecer unidades fundamentales para garantizar una movilidad más segura y una mejor convivencia en nuestros barrios", ha recalcado.

Asimismo, ha destacado que esta incorporación permitirá fortalecer el trabajo de la Policía Local en ámbitos prioritarios para la convivencia y la seguridad, como el control del uso de los patinetes eléctricos, la seguridad vial y la Policía de Barrio. "Nuestro objetivo es seguir reforzando la presencia policial en las calles de València, mejorar la seguridad y dar respuesta a las necesidades de los vecinos. Contar con cien nuevos agentes nos permitirá fortalecer unidades fundamentales para garantizar una movilidad más segura y una mejor convivencia en nuestros barrios", ha señalado.

La Junta de Gobierno Local aprobó el pasado 8 de octubre de 2026 las bases de la convocatoria para proveer en propiedad cien plazas de agente de la Policía Local, un procedimiento que contempla 70 plazas por turno libre y 30 por movilidad. En el turno libre, se reserva el 30% de las plazas para mujeres, lo que supone un total de 21 puestos, de acuerdo con la normativa autonómica aplicable. La convocatoria permite avanzar en la incorporación de nuevos efectivos al cuerpo municipal, reforzando los recursos humanos de la Policía Local para atender las necesidades de seguridad, movilidad y convivencia de València.

"Seguimos trabajando para dotar a la Policía Local de los recursos humanos necesarios para prestar un servicio eficaz y cercano. Reforzar la plantilla es una apuesta por la seguridad, la prevención y la calidad de vida de los valencianos", ha concluido Carbonell.

MÁS DE 350 AGENTES EN ESTA LEGISLATURA

Con esta nueva convocatoria, el Ayuntamiento de València "continúa avanzando en el refuerzo de la plantilla de la Policía Local". En lo que va de legislatura, se han incorporado ya 257 nuevos agentes, a los que se sumarán los cien correspondientes a esta convocatoria, lo que permitirá "seguir aumentando los recursos humanos del cuerpo y mejorar su capacidad para garantizar la seguridad ciudadana, reforzar la vigilancia del tráfico y ofrecer una atención más próxima a los vecinos de todos los barrios de la ciudad".

Es más, en este periodo se ha pasado de 58 a 105 agentes de la Policía de Barrio, que se han desplegado en En Corts, La Fonteta de Sant Lluís, Montolivet, Safranar, Benimàmet, La Fontsanta, Sant Antoni y Benimaclet, zonas donde ese recurso no existía, según el Ayuntamiento.

Por otra parte, esto supone también más control sobre los patinetes y la seguridad vial. Una de las prioridades es reforzar las actuaciones de vigilancia y control relacionadas con el uso de los patinetes eléctricos, con el fin de favorecer el cumplimiento de las normas de circulación y mejorar la seguridad de peatones y del resto de usuarios de la vía pública. Asimismo, el incremento de efectivos permitirá potenciar las labores de control de la seguridad vial, con especial atención a la prevención de conductas que puedan poner en riesgo a los ciudadanos y al cumplimiento de las normas de tráfico.

"Queremos una ciudad en la que la movilidad sea compatible con la seguridad de todos. Es fundamental que los distintos medios de transporte convivan con responsabilidad y que se respeten las normas. Por eso, vamos a seguir trabajando para mejorar la vigilancia y la prevención en nuestras calles", ha afirmado el concejal. "Refuerzo de la Policía de Barrio trabajando para mejorar la vigilancia y la prevención en nuestras calles", ha continuado.

REFUERZO DE LA POLICÍA DE BARRIO

La incorporación de nuevos efectivos también contribuirá a reforzar la Policía de Barrio, una pieza "importante" para "mejorar la proximidad entre los agentes y la ciudadanía, conocer las necesidades de cada zona y actuar de forma más eficaz ante los problemas cotidianos de convivencia y seguridad".

Pese a que las competencias en materia de seguridad corresponden al Cuerpo Nacional de Policía, el concejal Carbonell ha subrayado que "la seguridad también se construye desde la proximidad". "Queremos una Policía Local cercana, que conozca los barrios, escuche a los vecinos y pueda actuar con mayor capacidad ante las situaciones que se producen en el día a día", ha añadido.