València inicia los trámites para una segunda sede del Museo de la Ciudad en el Palacio de Montortal

Archivo - Imagen del Palacio de los Marqueses de Montortal, en València. - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA - Archivo

VALÈNCIA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha anunciado este jueves el inicio desde el Ayuntamiento de los trámites necesarios para habilitar una segunda sede del Museo de la Ciudad en el Palacio de Montortal.

Catalá se ha pronunciado de este modo en el debate sobre el estado de la ciudad que se celebra en el consistorio de la capital valenciana. "La creación de esta segunda sede supondrá, con la reordenación de su colección permanente, la mayor transformación del Museo de la Ciudad en los últimos cien años de historia", ha dicho la primera edil, que ha considerado que así este espacio se situará "entre los principales museos" de la capital valenciana.

"El actual Museo de la Ciudad, en el Palacio del Marqués de Campo, ocupa hoy un espacio en la oferta museística de València que pone la atención en la obra de autores de origen valenciano o vinculados con la ciudad, de finales del siglo XIX o principios del siglo XX. En las próximas semanas encargaremos el anteproyecto museológico del Palacio de los Marqueses de Montortal como segunda sede de esta pinacoteca", ha expuesto la responsable municipal.

María José Catalá ha considerado que este es "uno de los proyectos culturales más ambiciosos de una ciudad que reivindica su identidad" y ha afirmado que "se unirá al Proyecto Cultúria". "Nuestra gran estrategia cultural que nace como eje vertebrador de naturaleza y cultura que es el Jardín del Túria y que se expandirá a otras zonas de la ciudad", ha concretado sobre esta última iniciativa.

"La ciudad ha recuperado su identidad. Ha vuelto a sentirse orgullosa de sus tradiciones y sus señas de identidad", ha aseverado María José Catalá, que ha recordado durante su intervención la inauguración esta semana del Museu de la Mar en la Casa dels Bous. Ha destacado que este ha sido "el primer nuevo museo municipal en 20 años".

Durante su discurso en el debate sobre el estado de la ciudad, la alcaldesa se ha referido a otros proyectos culturales previstos en València. Así, ha anunciado la "instalación del monolito inédito de Manolo Valdés en la parte exterior del futuro Espai Valdés". Antes de fin de año estará listo el proyecto de ejecución de las obras de habilitación del Muelle 3, en el Parque Central, como sede del Espai Manolo Valdés.

PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD

Catalá ha adelantado también el inicio de los trabajos previos para rehabilitar el artesonado de la Sala Dorada de la Lonja. Este año se cumplen 30 de la declaración de este edificio como Patrimonio de la Humanidad.

Igualmente, la responsable municipal ha apuntado que este viernes se aprobará el proyecto de rehabilitación de la Casa del Relojero, que será el futuro centro de interpretación del Santo Cáliz.

En su intervención, ha recordado que en 2027, el Año Sorolla, el Museo de la Ciudad albergará las obras del pintor "más universal" de València, Joaquín Sorolla.

"Queremos que València sea única y diferente de las otras grandes ciudades. No queremos hacer una ciudad franquicia, queremos apostar por el modelo que es nuestro, que nos hace únicos", ha indicado la primera edil. Además, ha valorado el nuevo contrato de mantenimiento patrimonial con 500 elementos urbanos, monumentos y museos municipales.

TORTADA DE GOERLICH

María José Catalá ha señalado, asimismo, en su intervención que se trabaja en la contratación de la redacción del proyecto para la reconstrucción del pórtico circular del Mercado de las Flores de la Tortada de Goerlich en el tramo siete del Jardín de Turia.