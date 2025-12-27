València Innovation Capital sube un 370% los fondos europeos para innovación de 2022 a 2025, hasta 1,7 millones

Archivo - La concejala de Innovación del Ayuntamiento de València, Paula Llobet, en imagen de archivo. - AYTO VALÈNCIA - Archivo

VALÈNCIA, 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

València Innovation Capital ha registrado un crecimiento del 370% en la captación y gestión de fondos europeos para proyectos de innovación en los últimos cuatro años. En concreto, entre 2022 y 2025, el presupuesto europeo gestionado ha pasado de 380.892 euros a 1.791.662 euros, "lo que supone multiplicar por 4,7 los recursos europeos en este periodo, es decir, un crecimiento de un 370%".

Este crecimiento sostenido refleja "la consolidación de València Innovation Capital como una estructura especializada en innovación urbana y financiación europea", subraya el Ayuntamiento, que incide en que, "solo en 2025, la estrategia municipal ha impulsado seis nuevos proyectos europeos y ha confirmado una evolución claramente al alza tanto en volumen económico como en ambición estratégica".

Al hilo de estas cifras, la concejala de Turismo, Innovación y Captación de Inversiones, Paula Llobet, subraya que "multiplicar por 4,7 los fondos europeos en apenas cuatro años demuestra que València Innovation Capital se ha consolidado como una herramienta sólida, profesional y plenamente preparada para competir en Europa".

"La ciudad ha reforzado su capacidad para liderar y coordinar proyectos complejos y alineados con los grandes retos urbanos", ha apostillado.

Durante el período 2022-2025, el presupuesto europeo gestionado ha mantenido una evolución claramente ascendente, ha superado el millón de euros anuales desde 2023 y ha alcanzado en 2025 su máximo histórico, con casi 1,8 millones de euros.

"Este crecimiento nos permite transformar financiación europea en proyectos reales, con impacto directo en la ciudad y en la calidad de vida de la ciudadanía", ha añadido Llobet.

La edil ha puesto también en valor que el impulso de seis nuevos proyectos europeos en 2025 evidencia "la madurez alcanzada y la capacidad de València Innovation Capital para generar alianzas internacionales estables y competitivas".

Según ha manifestado, "estos proyectos permiten probar soluciones innovadoras en la ciudad y reforzar su posicionamiento como laboratorio urbano de referencia a nivel europeo".

TURISMO RESPONSABLE

Los proyectos europeos impulsados desde València Innovation Capital en este período abordan ámbitos estratégicos como la sostenibilidad, la movilidad, la digitalización, el turismo responsable o la innovación urbana y se conciben como herramientas para anticipar retos y acelerar la transformación de la ciudad.

En este contexto, València Innovation Capital impulsa y participa en 2025 en proyectos europeos que afrontan retos urbanos clave desde un enfoque innovador y colaborativo.

MultiEngage trabaja en el desarrollo de nuevas herramientas de participación ciudadana digital; UrbanFlow se centra en la optimización de la movilidad y la gestión inteligente del espacio urbano; WaterGrid desarrolla modelos avanzados para una gestión más eficiente y resiliente del agua; Geo4Water aborda soluciones innovadoras para la gestión sostenible del ciclo urbano del agua y la adaptación al cambio climático; COP-Pilot promueve la cooperación entre ciudades europeas mediante el intercambio de conocimiento y buenas prácticas; y PurePolis impulsa soluciones orientadas a la mejora de la calidad del aire y la reducción de la contaminación urbana.