València instalará cámaras en puntos turísticos para tener mapas de calor de la afluencia de personas

La concejala de Turismo del Ayuntamiento de València, Paula Llobet, durante una presentación en Fitur - EUROPA PRESS

MADRID, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de València colocará cámaras en puntos turísticos de la ciudad para obtener mapas de calor e información sobre los flujos de personas y poder gestionarlos de forma más eficiente.

Así lo ha anunciado la concejala de Turismo, Innovación e Inversiones, Paula Llobet, durante la presentación de las novedades y eventos de la ciudad para 2026, este miércoles durante la primera jornada de Fitur.

Durante el acto, Paula Llobet ha indicado que disponer de datos de afluencia permitirá "trabajar en la desconcentración del centro" y potenciar el turismo en otros barrios de la ciudad.

Tras la presentación, en declaraciones a los medios, Llobet ha explicado que el consistorio está trabajando en "tener un sistema de inteligencia turística muy potente y que con datos podamos gestionar todos esos flujos en la ciudad".

"Estamos analizando diferentes proyectos, de la mano de Valencia Innovation Capital, para que al final podamos tener esos datos que a día de hoy no tenemos y, en base a esos datos, poder tomar decisiones para mejorar esos flujos de turistas, sobre todo en las zonas más concurridas".

La edil no ha avanzado más detalles porque ha explicado que el consistorio está "en el inicio del proyecto" pero "el objetivo es que esas cámaras puedan darnos información de las personas que entran que salen a una a una vía y podamos saber el flujo de personas que hay en cada momento para poder tomas decisiones".