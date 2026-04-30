València lanza una oferta de empleo de 376 plazas, un tercio de ellas para agente de Policía Local

Archivo - El Ayuntamiento de València lanza una oferta de empleo pública de 376 plazas, un tercio de ellas para agente de Policía Local - JOSÉ JORDÁN - Archivo

VALÈNCIA, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de València lanza una oferta de empleo pública de 376 plazas, un tercio de ellas para agente de Policía Local, tal y como se ha aprobado por unanimidad en la Mesa General de Negociación celebrada esta semana.

De estos nuevos puestos, 256 se cubrirán por el turno libre (oposiciones) y el resto por promoción interna. Las 256 plazas del turno libre son el número máximo de plazas que se pueden ofertar por aplicación de la tasa de reposición de efectivos aprobada por el Gobierno de España.

Del total de plazas incluidas en la OEP de 2026, destacan las que se destinan al refuerzo de las áreas de Seguridad Ciudadana, Emergencias y Servicios Sociales, en la línea de lo que se viene haciendo en los últimos años por el Gobierno municipal. Se incluyen 100 nuevas plazas de agentes de la Policía Local, que se sumarán a los 257 agentes ya incorporados en los dos últimos años.

Se ofertan también 30 nuevas plazas de bombero y bombera, que se sumarán a las 92 que están actualmente en proceso de oposiciones. Destacan también las 15 plazas de personal técnico destinadas al refuerzo de los Servicios Sociales municipales. El resto de plazas ofertadas, hasta el límite de la tasa de reposición, se corresponden con distintas categorías profesionales destinadas a los diferentes servicios municipales.

"En definitiva, una previsión de incorporaciones a la plantilla municipal que da respuesta al compromiso de seguir reforzando las áreas de Seguridad Ciudadana, Emergencias y Servicios Sociales, sin olvidar el objetivo de seguir mejorando la calidad de los servicios municipales que se prestan a la ciudadanía desde el Ayuntamiento de València", afirma en un comunicado la concejala de Personal, Julia Climent, quien ha asegurado que "la Oferta de Empleo Público de 2026 responde, asimismo, a la voluntad de seguir reduciendo la temporalidad del empleo público en el Ayuntamiento de València".

Con este objetivo se incluyen, en un apartado distinto y además de las anteriores, otras 168 plazas ocupadas interinamente, de forma temporal, de acuerdo con la tasa específica y extraordinaria que se prevé en la normativa estatal para la reducción de la temporalidad.

Además, Climent ha asegurado que "esta Oferta apuesta por seguir incrementando los efectivos de servicios esenciales para la ciudadanía". "Este es el caso de la Policía Local o los Bomberos, así como los Servicios Sociales municipales, donde se atiende y se da respuesta a las personas que más lo necesitan", ha concluido.