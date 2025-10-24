El Ayuntamiento de València licita las obras de restauración y mejora de la sala La Serre del Museu de la Ciutat. - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

VALÈNCIA, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de València ha acordado sacar a licitación pública las obras de conservación, mantenimiento y restauración de la sala La Serre y de otros espacios del Museu de la Ciutat con un presupuesto total de 371.968,91 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de cinco meses, según ha informado el consistorio en un comunicado.

Así, ha indicado que esta actuación municipal, basada en el proyecto redactado por el arquitecto Jorge Bosch Abarca, tiene como objetivo "detener los daños provocados por filtraciones de agua que afectan tanto al edificio como a las obras de arte que se exponen en su interior".

La intervención busca "preservar el valor histórico y artístico del inmueble", situado en la plaza del Arzobispo de la capital valenciana y declarado Bien de Interés Cultural (BIC).

La empresa que resulte adjudicataria de estas obras deberá acometer los siguientes trabajos: reparación o sustitución de la cubierta de la sala La Serre y refuerzo de dos vigas de madera; instalación de una pasarela metálica para facilitar el mantenimiento de la cubierta; restauración integral de la fachada, con limpieza de la cerrajería, sustitución de vidrieras dañadas y reparación de grietas y cornisas; así como la conservación y restauración de carpinterías interiores y portones de acceso.

Además, el proyecto incluye la puesta en valor de la cubierta interior original, mediante la incorporación de un sistema de oscurecimiento regulable para mejorar las condiciones expositivas. Igualmente, se incluye la ejecución de medidas de conservación preventiva que evitarán un deterioro mayor de los elementos originales del edificio.

El Ayuntamiento ha añadido que ha solicitado una subvención a la Diputación de Valencia, en el marco del Plan Especial para la Recuperación del Patrimonio Histórico o Artístico, con el fin de complementar la financiación de la intervención.

El consistorio ha asegurado que con esta actuación refuerza "su compromiso con la conservación del patrimonio histórico y artístico municipal, garantizando la seguridad de las personas visitantes y la preservación de las obras que alberga el Museu de la Ciutat".

"La intervención en la sala La Serre permitirá recuperar uno de los espacios más emblemáticos del museo, mejorando sus condiciones estructurales, estéticas y expositivas, y asegurando su disfrute para las generaciones presentes y futuras", ha agregado.

PORTE MONUMENTAL

El Museu de la Ciutat tiene su sede, desde 1989, en el Palau del marqués de Campo, conocido también como Palau dels comtes de Berbedel. El edificio constituye un ejemplo de arquitectura señorial valenciana y fue declarado Bien de Relevancia Local (BRL) en 1973, pasando a la categoría de BIC en octubre de 2007.

En este inmueble, de porte monumental, coexisten pervivencias barrocas, visibles en los detalles ornamentales de la fachada principal, el patio o la escalinata cubierta de cúpula decorada por vistosos esgrafiados, y el eclecticismo clasicista del cuerpo principal de la fachada, diseñado por el maestro de obras Manuel Ferrando, ha expuesto el Ayuntamiento.