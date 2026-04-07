València lidera la ocupación hotelera de la Comunitat Valenciana en Semana Santa con un 97%

Archivo - Imagen de archivo de València - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

ALICANTE, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de València ha liderado la ocupación hotelera de la Comunitat Valenciana en Semana Santa con un dato del 97,2 por ciento. La media autonómica ha sido del 88,2%, según ha informado este martes la patronal turística Hosbec en un comunicado.

Tras la capital del Turia se sitúan otros destinos como la provincia de Valencia (92,7%), el municipio alicantino de Benidorm (89,8%), la localidad castellonense de Peñíscola (85,3%), la provincia de Castellón (84%) y la Costa Blanca (82,2%).

"Todos los pronósticos y objetivos cumplidos", han señalado desde Hosbec sobre el que "puede ser el resumen del comportamiento de la demanda hotelera" en la Comunitat Valenciana durante la reciente Semana Santa.

Según la patronal turística, "se han superado todos los indicadores de previsión", algo que, a su juicio, "demuestra que la reserva de última hora ha funcionado con fluidez, potenciada por la buena climatología, una oferta hotelera y de alojamiento moderna y funcionando a pleno rendimiento y unos destinos turísticos preparados para la gestión de los momentos más importantes del inicio de la temporada turística".

DATOS DE PRODUCCIÓN ECONÓMICA

Además, ha remarcado que "no solo estos datos de ocupación son buenos", sino que "también han sido mejores que el año pasado los datos de producción económica". Así, ha concretado que las tarifas medias han estado un 3,7% por encima de la Semana Santa de 2025, "lo que significa directamente una mayor recaudación tributaria por impuestos derivados de todo el consumo turístico".

Desde Hosbec han incidido en que "la previsión de reacción de los mercados de proximidad y de la reserva de última hora también se ha cumplido", ya que, "frente a escenarios habituales de un dominio del turista internacional", la Semana Santa en la Comunitat Valenciana "ha supuesto un refugio para el mercado doméstico".

En este sentido, ha continuado, los turistas españoles alojados en hoteles han representado el 62%, mientras que los internacionales, con reservas "mucho más adelantadas", se han quedado en el 38%. Reino Unido, Países Bajos, Bélgica, Alemania y Estados Unidos en València han sido los principales mercados internacionales visitantes esta Semana Santa, según la asociación.

Hosbec ha abundado en que esta "favorable" ocupación hotelera no solo tiene su efecto en los días centrales de la Semana Santa, "sino que se arrastra también a esta semana de Pascua, que es periodo de vacaciones escolares y que tiene buenas previsiones en cuanto a reservas 'on the books'", ya que se suma también una "reactivación" de todo el mercado de empresas y MICE.