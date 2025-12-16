València lleva a Europa el modelo de turismo sostenible impulsado por Zentropy MICE

Imagen de la concejala de Turismo, Innovación y Captación de Inversiones, Paula Llobet. - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

VALÈNCIA, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

Unas cuarenta personas se han reunido este martes en el Palacio de Congresos de València para "conocer, estudiar y analizar" la escalabilidad del modelo de turismo sostenible propuesto por Zentropy MICE, un proyecto que demuestra que los impactos generados por el turismo de congresos pueden convertirse en beneficios tangibles para la ciudad.

Durante dos jornadas celebradas en las instalaciones de dos de los socios clave del proyecto, el Palacio de Congresos de València y València Innovation Capital, representantes de las cuatro entidades municipales participantes: Ayuntamiento de València, València Innovation Capital, Palacio de Congresos y Fundació Visit València, junto a la Universitat Politècnica de València, Khora Urban Thinkers y especialistas de la European Urban Initiative, trabajarán junto a socios de aprendizaje y transferencia procedentes de Liubliana (Eslovenia), Heidelberg (Alemania) y Larissa (Grecia), según ha detallado el consistorio en un comunicado.

El objetivo es profundizar en el modelo de turismo sostenible, conectado y con capacidad transformadora planteado por Zentropy MICE y analizar su replicabilidad en otras ciudades europeas. En palabras de Paula Llobet, concejala de Turismo, Innovación y Captación de Inversiones, "València debe liderar esta transformación del modelo turístico y convertir el turismo MICE en una palanca para mejorar la ciudad y la vida de sus ciudadanos".

"Gracias a Zentropy MICE, impulsamos un modelo de turismo más sostenible, inclusivo y conectado, en el que los congresos y eventos profesionales contribuyen directamente al bienestar urbano y social", ha explicaedo.

CREAR LEGADO, TRANSFORMAR CIUDADES

Zentropy MICE nace de la visión de convertir el turismo de congresos en un motor de innovación, sostenibilidad y legado y demostrar que cada evento puede dejar una huella positiva y duradera en la ciudad. Inspirado en principios de física e intercambio de flujos, el proyecto aplica el concepto de entropía urbana al turismo de eventos para gestionar de forma inteligente los flujos de energía, materia e información que circulan entre el ecosistema MICE y la ciudad.

A través de nueve programas estratégicos implementados en el Palacio de Congresos de València, que actúa como centro piloto de pruebas, Zentropy MICE desarrolla un nuevo modelo de eventos en el que los impactos generados por los congresos se transforman en beneficios positivos, reales y tangibles para la ciudad.

Los resultados se evalúan mediante la calculadora de entropía urbana desarrollada por la Universitat Politècnica de València, una herramienta pionera que permite medir de forma científica los flujos generados por los eventos y cuantificar su retorno positivo en forma de conocimiento, innovación, bienestar ciudadano y cohesión social.

UN MODELO EXTRAPOLABLE A OTRAS CIUDADES DE EUROPA

Zentropy MICE marca el inicio de un nuevo modelo de turismo de congresos más sostenible, conectado y con poder transformador. Desde València, el proyecto integra ciencia, innovación y gobernanza urbana para demostrar que los eventos pueden actuar como motores de cambio positivo y generar valor real para la ciudad y sus ciudadanos.

Asimismo, Zentropy MICE forma parte de la convocatoria EUI 'European Urban Initiative' de la Comisión Europea, que seleccionó València entre 112 candidaturas para liderar la creación de un nuevo modelo de turismo sostenible y replicable a otras ciudades europeas, con ciudades como Liubliana (Eslovenia), Heidelberg (Alemania) y Larissa (Grecia) como socios de aprendizaje y transferencia.

Tal y como ha seañalado Paula Llobet, "al utilizar València como ciudad piloto para plantear una nueva forma de pensar y organizar los eventos MICE, alcanzamos un equilibrio entre actividad económica, cohesión social y sostenibilidad ambiental". "Mediante el modelo Zentropy MICE, València ofrece soluciones creativas y sostenibles a los retos urbanos contemporáneos, al tiempo que impulsa la innovación y la transformación de la ciudad", ha apostillado.