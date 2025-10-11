València mantiene el cierre de parques y jardines y aconseja evitar desplazamientos por la alerta naranja

Un hombre con un paraguas pasea en València. - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de València ha informado que, con la alerta naranja por lluvias establecida en la ciudad por el Centro de Coordinación de Emergencias, mantiene el cierre de parques, jardines y cementerios y ha aconsejado evitar desplazamientos.

El consistorio ha apuntado en sus redes sociales que estas son algunas de las medidas adoptadas en el Centro de Coordinación Operativa Local (Cecopal) por el episodio meteorológico de la dana Alice.

Asimismo, València también suspende cualquier actividad deportiva organizada por la Fundación Deportiva Municipal (FDM) al aire libre y ha apuntado que se abre el CAES del Carmen.

Ante la alerta naranja por lluvias y la alerta amarilla por tormentas en València, el Ayuntamiento ha aconsejado a la ciudadanía evitar desplazamientos no esenciales y quedarse en un lugar seguro. Ha pedido que eviten zonas inundables, como ríos, barrancos y ramblas, y que tengan preparado un kit de emergencias.

Igualmente, ha recomendado evitar bajos y garajes y subir a zonas altas, además de asegurar enseres esenciales; y evitar refugiarse en árboles aislados o estructuras metálicas, entre otros consejos.