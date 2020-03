València no se plantea de momento cerrar playas pero actuará según las directrices de Gobierno y Consell

VALÈNCIA, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de València no se plantea por el momento el cierre de las playas de su término municipal por la pandemia del coronavirus aunque ha señalado que actuará en este ámbito en función de lo que determinen el Gobierno central y la Generalitat atendiendo a las directrices de las autoridades sanitarias.

Así, el alcalde de la ciudad, Joan Ribó, ha afirmado que si hay una orden referida a la necesidad de cerrar las playas se asumirá. "Si hay una orden, haremos lo que nos digan, como siempre", ha manifestado el primer edil preguntado por si el consistorio de la capital valenciana se plantea cerrar sus playas como han hecho las corporaciones locales de otros municipios costeros de la Comunitat Valenciana.

Ribó ha descartado adelantar medidas y ha insistido en actuar según lo que marquen administraciones superiores al Ayuntamiento, además de decir que no es "muy partidario" de adoptar "decisiones propias" en este caso. "No nos vamos a adelantar. Haremos estrictamente lo que nos manden. Si hay una orden, haremos lo que nos digan, como siempre. De decisiones propias, no soy muy partidario", ha expuesto.

El responsable municipal se ha pronunciado de este modo en su comparecencia ante los medios de comunicación tras presidir la reunión celebrada esta jornada en el Ayuntamiento entre responsables municipales y representantes de los agentes económicos de la ciudad para hablar de las consecuencias de la pandemia del coronavirus y del aplazamiento de las Fallas por esta circunstancia.

Por otro lado, el vicealcalde de València y uno de los portavoces del gobierno local, Sergi Campillo, ha señalado preguntado por la bandera roja colocada en playas de otras poblaciones a raíz de la crisis del coronavirus, que en el caso de la capital valenciana esa cuestión "de momento, no está sobre la mesa".

No obstante, como ha apuntado Ribó, Campillo ha aseverado que si es necesario tomar esa decisión se adoptará. "De momento, no está sobre la mesa en València. Si es necesario tomarla, se tomará", ha declarado durante la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno Local celebrada también este viernes en el Ayuntamiento.