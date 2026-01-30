València nombra a 50 nuevos agentes de la Policía Local

Archivo - Agentes de la Policía Local de València - POLICÍA LOCAL DE VALÈNCIA - Archivo

VALÈNCIA 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local de València ha acordado este viernes el nombramiento de 50 agentes más de la Policía Local que superaron recientemente el procedimiento selectivo para incorporarse al cuerpo.

Antes de prestar servicio en las calles de València, los futuros funcionarios de carrera deberán realizar el preceptivo curso teórico-práctico en las dependencias del Instituto Valenciano de Seguridad Pública y Emergencias (Ivaspe).

Este medio centenar de plazas de agente de policía local pertenecen a la Oferta Pública de Empleo (OPE) del ejercicio 2025, que se añadieron a las convocatorias que se encontraban en trámite, lo que sumaron un total de 257 plazas, a las que se han ido incorporando de manera progresiva desde finales de 2024.

El concejal de Policía Local, Jesús Carbonell, ya destacó esta misma semana el incremento de agentes del cuerpo previsto para este año, al afirmar que "este 2026, la plantilla la conformarán 1.671 policías, frente a los 1.572 que tenía la plantilla en 2023, al final del mandato del gobierno del Rialto, según datos de la delegación municipal de personal".

"El gobierno de María José Catalá ha roto la tendencia de pérdida de efectivos que, año tras año, encadenaba la plantilla por las jubilaciones, que eran superiores al número de incorporaciones. Con la llegada de nuevos agentes se reforzará la Policía de barrio, así como unidades como la de tráfico, necesaria para la prevención de la delincuencia y los accidentes", detalló Carbonell.