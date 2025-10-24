València programa actuaciones de jóvenes músicos de conservatorios en los Conciertos de Otoño

Alumnado del Conservatorio José Iturbi en el Palau de la Música de València, en una imagen de archivo - AYTO VALÈNCIA

VALÈNCIA, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Concejalía de Familia, Juventud e Infancia del Ayuntamiento de València ha aprobado, a través de la junta de gobierno local, la programación de los Conciertos de Otoño 2025, una nueva edición del ciclo musical enmarcado dentro del programa municipal Cultura Joven, que contará con actuaciones de jóvenes músicos de conservatorios.

Esta iniciativa forma parte de las acciones impulsadas por el Plan de Juventud, con el objetivo de dinamizar culturalmente a la juventud valenciana mediante actividades de ocio y acceso a la cultura, según ha manifestado el consistorio en un comunicado.

En concreto, los Conciertos de Otoño se celebrarán entre el 13 de noviembre y el 19 de diciembre, con actuaciones de jóvenes músicos pertenecientes a los conservatorios municipales y profesionales de la ciudad, así como agrupaciones emergentes locales. Los recitales tendrán lugar principalmente en el Hostal de Morella, y el ciclo culminará con un gran concierto de Terete al aire libre en la plaça de la Crida.

La programación se abrirá el 13 de noviembre en el Hostal de Morella con una actuación del Conservatorio Municipal de Música de València José Iturbi, en la que el público podrá disfrutar del trabajo de sus jóvenes intérpretes a través de un repertorio que combinará música clásica y contemporánea.

Posteriormente, el 27 de noviembre, el mismo conservatorio ofrecerá un nuevo concierto con un programa renovado que pondrá en valor la formación y creatividad de su alumnado. El 4 de diciembre será el turno del Conservatorio Profesional nº 2 de València, cuyos estudiantes presentarán una selección de obras que "reflejarán la versatilidad y el entusiasmo de la nueva generación de músicos valencianos".

La programación continuará el 11 de diciembre con una nueva participación del Conservatorio José Iturbi, que ofrecerá un concierto centrado en el talento de solistas y grupos de cámara. El ciclo cerrará su etapa en el Hostal de Morella el 18 de diciembre, con la participación nuevamente del Conservatorio Profesional nº 2 de València, que presentará un repertorio coral e instrumental en el que la colaboración entre jóvenes artistas será la protagonista.

Los Conciertos de Otoño se clausurarán el 19 de diciembre con la actuación de Terete en la plaça de la Crida, una cita abierta al público que pondrá el broche final a la programación, con una propuesta "fresca y urbana, pensada para el público joven".

"ACERCAR LA OFERTA CULTURAL"

La concejala de Familia, Juventud e Infancia, Mónica Gil, ha destacado que con esta programación siguen "apoyando el talento joven" de la ciudad, "ofreciendo a los músicos oportunidades reales para actuar y compartir su trabajo con el público".

"El programa Cultura Joven se ha consolidado como una herramienta fundamental para acercar la oferta cultural a la juventud, fomentar la participación y generar espacios de convivencia en torno al arte y la música", ha enfatizado.

Asimismo, la concejala ha subrayado la importancia de esta propuesta en el contexto de las fechas previas a la Navidad, ya que considera que "con la iluminación de la ciudad y el ambiente festivo de estas semanas, los conciertos de otoño invitan a disfrutar de la música en directo, participar y celebrar la creatividad valenciana".

El consistorio ha señalado que el programa Cultura Joven impulsa una programación cultural multidisciplinar dirigida a jóvenes de entre 12 y 30 años, que incluye música, cine, literatura, festivales y otros proyectos creativos. Con esta iniciativa, el Ayuntamiento "refuerza su compromiso con la promoción del talento emergente, las oportunidades en el acceso a la cultura y la creación de espacios de encuentro que fortalezcan el tejido cultural de la ciudad".