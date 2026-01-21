València protegerá el panel cerámico dedicado a Nuestra Señora de la Cabeza en las Naves de Guatla

Imagen del panel cerámico - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

El Ayuntamiento de València protegerá el panel cerámico dedicado a Nuestra Señora de la Cabeza en las naves de la calle de la Guatla, en el barrio de Sant Antoni-La Saïdia. La Comisión de Urbanismo ha aprobado este miércoles someter a información pública la Modificación Puntual del Catálogo Estructural de Bienes y Espacios Protegidos de Naturaleza Urbana para incorporar en él la ficha de protección del Panel Cerámico Religioso de la calle de la Guatla número 3.

Según ha informado el consistorio en un counicado, "se trata de un paso más hacia la protección patrimonial de este panel cerámico que representa a Nuestra Señora de la Cabeza y que se halla en las denominadas naves de Guatla". Se trata de un panel cerámico de temática religiosa, que data del año 1935 y que está ubicado en la fachada de la nave norte.

El panel está formado por 25 piezas, rodeado por una orla formada por piezas independientes, y presenta una figura central de motivo religioso. Esta figura central está compuesta, horizontalmente, por cuatro piezas cuadradas (tres enteras y dos mitades); y, verticalmente, por cinco piezas cuadradas completas. La figura se halla rodeada por una cenefa a modo de recercado que lo contrasta y lo enmarca.

En estos momentos, las piezas permanecen guardadas en los almacenes del Servicio de Investigación Arqueológico Municipal, SIAM, después de que, en el año 2022, se ordenara su retirada y restauración, CON VISTAS a su conservación.

El panel formaba parte de las naves que integraban la antigua Fábrica de hilados, trenzados y tejidos de yute de Pilar Casanova, un conjunto industrial sito en un patio de manzana de edificios residenciales en la calle de la Guatla, y que data de alrededor del año 1936.

La fábrica fue levantada por la familia de Pilar Casanova y su marido Valentín Bou, sobre unas parcelas agrícolas situadas en la trasera de las edificaciones construidas a lo largo de la antigua carretera de Barcelona, lado este, en la periferia urbana de la ciudad.

CONSIDERACIÓN DE BRL

La Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano, establece que los paneles cerámicos exteriores que sean anteriores al año 1940 "tienen la consideración de Bien de Relevancia Local, BRL, por lo que debe quedar garantizada su protección en todo momento".

El concejal delegado de Urbanismo, Juan Giner, ha destacado, tal como se subraya en la memoria elaborada desde la Oficina Municipal de Ordenación Urbanística para justificar esta actuación, los "numerosos beneficios para el interés público" de esta iniciativa. Entre ellos, el edil ha citado el cuidado de "los recursos patrimoniales de València, evitando su degradación o destrucción y poniendo en valor los procesos artesanales de producción; así como la integración de los bienes protegidos en una red territorial y paisajística, impulsando la salvaguarda y ordenación de sus entornos visuales, funcionales e interpretativos".

Junto a todo ello, la protección del panel permitirá también "preservar el paisaje urbano de la ciudad de València, y promover el acceso del público para su contemplación, interpretación y disfrute". La Junta de Gobierno aprobó, el pasado mes de junio, el cambio de uso de las naves de la calle de la Guatla, que pasan a ser de carácter dotacional y sobre las que se habilitará una zona verde para el vecindario de la zona.

El gobierno local aprobó en ese momento iniciar la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), para cambiar el uso de las naves, en respuesta a las demandas del vecindario. Hasta ese momento, la planificación urbanística contemplaba la calificación de este espacio del barrio de San Antonio (distrito de la Saïdia) como terciario, pero la modificación del PGOU lo pasa a dotacional, lo que permitirá la adecuación de equipamientos ciudadanos y una nueva zona verde para el barrio.

Inicialmente, estaba previsto habilitar en estas naves una residencia de estudiantes, pero tras el acuerdo de la corporación, podrán ser reconvertidas en usos dotaciones y públicos para el disfrute del vecindario.