València recuerda a Miguel Ángel Blanco y llama a "proteger" la democracia "con la memoria de las víctimas"

Ofrenda floral atiende a los medios durante el acto conmemorativo del XXIX Aniversario de Miguel Ángel Blanco. - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de València ha recordado a Miguel Ángel Blanco, de cuyo asesinato a manos de la banda terrorista ETA se cumplen 29 años, en un acto en el que se ha proclamado la importancia de "proteger" la democracia "con la memoria de las víctimas y ejercicios de dignidad como este".

La corporación municipal, presidida por la alcaldesa, María José Catalá, ha participado este viernes en el acto en memoria del concejal popular asesinado.

La ciudad del Turia se suma así al homenaje a las víctimas del terrorismo que se ha llevado a cabo en numerosas poblaciones y ciudades de España, organizado por la Fundación Miguel Ángel Blanco bajo el lema 'Tu legado nos compromete'.

La ceremonia en València se ha realizado precisamente en el Parque Miguel Ángel Blanco, el espacio dedicado a la memoria del edil de Ermua y de todas las víctimas del terrorismo, sito en el barrio de Benicalap.

DEFENSA DE LA CONVIVENCIA

El acto ha consistido en la lectura de un manifiesto en defensa de la democracia y la convivencia, que en València ha sido proclamado por Carlos Casañ, hermano de Edmundo Casañ, víctima de terrorismo; y se ha realizado un minuto de silencio en homenaje y reconocimiento. La ceremonia ha concluido con una ofrenda floral en memoria del edil asesinado y de todas las víctimas del terrorismo.

María José Catalá ha recordado el 13 de julio de 1997, "fecha del terrible asesinato de Miguel Ángel Blanco, cuya muerte hemos querido conmemorar en el parque que esta corporación dedicó a su memoria".

"Aquí hemos concentrado a todas las víctimas valencianas, hemos leído el manifiesto de la Fundación Miguel Ángel Blanco y un año más hemos querido conmemorar lo que la fundación nos ha transmitido: que no blanqueemos el terrorismo ni a los herederos políticos de ETA; y que no olvidemos que esta sociedad, la sociedad española, no debe olvidar", ha manifestado la primera edil.

Catalá ha subrayado la necesidad de "hacer actos de justicia y de reparación con las víctimas del terrorismo" y ha destacado la importancia de "cuidar de nuestra democracia, que hemos construido entre todos con mucho esfuerzo, con sangre, sudor y lágrimas, que la protejamos con estos actos de reparación y, sobre todo, con la memoria de las víctimas y el ejercicio de dignidad como este que hoy hemos efectuado en València".