València refuerza este verano su conexión aérea con 110 vuelos directos y cerca de 4,7 millones de plazas

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VALÈNCIA, 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de València contará en esta temporada de verano 2026 con 110 vuelos directos, operados por 40 aerolíneas y distribuidos entre 32 mercados, una oferta que permitirá alcanzar 4.697.020 plazas, un 11% más que el verano pasado.

Estas cifras responden a la estrategia de diversificación de mercados impulsada por la Fundación Visit València, que sitúa la ciudad en una posición "cada vez más competitiva en el panorama aéreo europeo", según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

A este crecimiento se suma "otro importante hito para la conectividad de la ciudad". Este consiste en la apertura, el próximo mes de noviembre, de la primera base operativa de Wizz Air en España, ubicada en València, una decisión que "permitirá incrementar significativamente la capacidad de la compañía y ampliar su oferta de destinos desde el aeropuerto a partir de la próxima temporada de invierno", han adelantado.

Al mismo tiempo, han constatado que la apuesta de la aerolínea refuerza el posicionamiento de València como "uno de los principales nodos de conectividad del arco mediterráneo y evidencia el atractivo de la ciudad para las compañías aéreas".

Además del aumento de la conectividad, también se ha generado "una buena demanda". Según los datos del sistema de inteligencia turística Focus, las búsquedas de vuelos para viajar a València durante los meses de julio y agosto han aumentado un 19% respecto al verano anterior y en la actualidad alcanzan los 17 millones de búsquedas.

Los mercados que muestran un mayor interés son Italia, Alemania, España y Reino Unido. Asimismo, la temporada incorpora "dos conexiones inéditas para València": Rabat y Helsinki, además de otras novedades respecto al verano de 2025.

Entre ellas destacan la llegada de Finnair con su nueva ruta a Helsinki; las nuevas conexiones de Wizz Air con Londres Luton, Londres Gatwick, Venecia, Turín e Iasi (Rumanía); las de Volotea con Florencia, Burdeos y Lille; la nueva ruta de ITA Airways con Roma; Dan Air con Bacau; Israir con Tel Aviv; Ryanair con Rabat y Varsovia-Modlin; y Air Nostrum con Melilla.

En el mercado nacional, la conectividad de València se fortalece con las nuevas líneas anunciadas recientemente con Granada y Santiago de Compostela, que ampliarán las posibilidades de movilidad tanto para residentes como para visitantes y reforzarán el mercado turístico nacional como "el principal emisor de viajeros hacia la ciudad".

RED "AMPLIA Y EQUILIBRADA"

Todos los datos pueden consultarse en Focus, el sistema de inteligencia turística de la Fundación Visit València. Según este método, el índice de dependencia del aeropuerto se sitúa en 12 sobre 100, una cifra que evidencia que "la conectividad de València se sustenta sobre una red amplia y equilibrada, sin depender de un único mercado o compañía aérea".

La presidenta de la Fundación Visit València y concejala de Turismo, Innovación e Inversiones, Paula Llobet, ha destacado que estos resultados "son fruto de una estrategia sostenida de mejora de la conectividad basada en la diversificación de mercados y en la colaboración permanente con las aerolíneas, Aena, Turespaña y el resto de administraciones".

Así, Llobet ha señalado que "la temporada de verano de 2026 supone un salto cualitativo para la conectividad internacional de la ciudad. València consolida su posición en el mapa aéreo europeo y atlántico con una estrategia basada en la diversificación", ha afirmado.

Por último, la concejala de Turismo ha recordado que la mejora de la conectividad "beneficia tanto a los visitantes como a los propios valencianos": "Cada nueva conexión abre oportunidades de negocio, intercambio cultural y movilidad para los residentes, al tiempo que mejora la competitividad internacional. La conectividad aérea no solo impulsa el turismo, sino también la economía, la inversión y la proyección internacional de València", ha concluido.