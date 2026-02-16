València repartirá 3.500 pañuelos verdes para identificar a los perros que buscan un paseo tranquilo en Fallas

El Ayuntamiento de València se une a la campaña de concienciación del Colegio de Veterinarios para favorecer del bienestar animal durante las Fallas. El consistorio distribuirá pañuelos verdes para identificar a los perros que buscan un paseo tranquilo. - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA/EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de València repartirá 3.500 pañuelos verdes para identificar a los perros de la ciudad que requieren un paseo tranquilo durante las Fallas, libre del sonido de petardos y otros productos de pirotécnicos. El consistorio se ha unido de este modo a la campaña de concienciación para favorecer el bienestar animal durante estas fiestas impulsada por el Colegio de Veterinarios de València.

Así lo ha anunciado el concejal de Bienestar Animal en la capital valenciana, Juan Carlos Caballero, en la rueda de prensa que ha ofrecido junto a la presidenta del Colegio de Veterinarios de València, Inmaculada Ibor, para dar a conocer esta iniciativa, también para fomentar el respeto y la convivencia con los animales. Caballero ha recordado que el bando fallero de la ciudad establece franjas horarias para que en ellas no se lancen petardos con el fin de "favorecer el paseo de los animales".

Esas franjas horarias se han establecido por las mañanas entre las 9.00 y las 10.00 horas y por las tardes de 15.00 a 17.00 horas. A través del bando fallero se pide a las comisiones falleras y a la ciudadanía en general que no lance material pirotécnico en esos periodos de tiempo.

El Ayuntamiento también solicita a las comisiones falleras que cuelguen la información sobre esta campaña en la zona de fuegos de su demarcación y, además, incluye, por primera vez, este requisito en los premios Sant Antoni Abat.

De este modo, la Concejalía de Bienestar Animal hará llegar la cartelería correspondiente a las distintas comisiones falleras de València, para que la coloquen en los casales y en su zona de fuegos. El consistorio valorará la adhesión de las comisiones a esta propuesta en los premios Sant Antoni Abat.

Asimismo, ha lanzado una serie de consejos para ayudar a las mascotas a vivir las fiestas falleras con más tranquilidad. En este sentido, destaca la necesidad de mantener la calma si el perro se pone nervioso, al igual que recomienda no dejarlo solo en casa, acondicionar un lugar tranquilo en cada domicilio para la mascota, aislarla de los ruidos exteriores creando barreras sonoras y consultar con el veterinario las pautas de comportamiento con el animal.

La administración local iniciará el próximo 22 de febrero una campaña en los mupis de toda la ciudad para dar a conocer estos consejos. La iniciativa, titulada 'Ayúdales a vivir las Fallas', se dará a conocer también a través de las redes sociales del consistorio y en los medios de comunicación.

"Las Fallas forman parte de nuestra identidad y nuestra cultura, pero su grandeza no solo la medimos en monumentos y 'mascletaes'", también en su capacidad de cuidar a las personas, el espacio común y los animales", ha señalado el concejal de Bienestar Animal, Juan Carlos Caballero.

EDUCACIÓN Y CONCIENCIACIÓN

"Queremos demostrar que las Fallas son universales y emocionantes y, a la vez, son responsables y respetuosas", ha remarcado el edil. En esta línea, ha asegurado que se trabaja "para que estas fiestas puedan ser vividas por todos y todas en convivencia y en respeto también a aquellos colectivos que puedan sufrir, en este caso, los animales, por el ruido de los petardos". "Y lo queremos hacer desde la educación y desde la concienciación", ha subrayado.

Por su parte, la presidenta del Colegio de Veterinarios de València ha explicado que la lanzada "no solo es una campaña de protección animal", dado que "difícilmente se puede entender la salud de los animales sin entender la salud y el bienestar de las personas y el respeto por el medio ambiente".

"Las Fallas son una tradición extraordinaria, pero hay que tener sensibilidad y respeto", ha resaltado Ibor, a la vez que ha asegurado que durante estas fiestas "aumentan las consultas veterinarias por miedo y fobias a salir porque el ruido de los petardos causa estrés y pánico en los animales".