València respalda la declaración de la Dansa dels Infantets del Corpus como Bien de Interés Cultural

Dansa dels Infantets - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

VALÈNCIA, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de València, a través de la Delegación de Fiestas y Tradiciones, ha formalizado su plena adhesión y apoyo institucional al expediente para la declaración de la Dansa dels Infantets del Corpus como Bien de Interés Cultural (BIC), "una manifestación artística y devocional que forma parte esencial del patrimonio inmaterial valenciano".

La iniciativa llega en "un momento especialmente significativo", como es la celebración en 2026 del 700 aniversario del Corpus Christi de València, una de las tradiciones más emblemáticas de la ciudad, históricamente la 'Festa grossa', subraya el consistorio en un comunicado.

La Dansa dels Infantets, bajo la dirección de Rodrigo Madrid, es puesta en escena por el cuerpo de baile del Conservatorio Profesional Municipal de Danza de Riba-roja de Túria junto con la Capella Saetabis, el Consortiun Vocale Valentiae y los niños solistas de la Escolanía de Nuestra Señora de los Desamparados.

Es una tradición "profundamente arraigada en el ceremonial del Corpus" y su presencia documentada durante siglos y su combinación de música, danza sacra, vestuario y espiritualidad la convierten en "un referente cultural de primer orden", inciden.

La concejala de Fiestas y Tradiciones, Mónica Gil, ha recordado que estas danzas, recuperadas en 2010 durante el cuarto centenario de la muerte de San Juan de Ribera, tras haber desaparecido en 1816, "representan una joya patrimonial que es nuestra responsabilidad proteger, promover y transmitir".

Desde 2018, las representaciones se celebran en el Monasterio de San Miguel de los Reyes, un enclave que acoge dignamente esta expresión artística, y cuentan con el apoyo de la Generalitat y la Asociación de Amics del Corpus de la Ciutat de València, encargada de velar por su conservación y difusión. "La Dansa dels Infantets no es solo un legado artístico: es un símbolo vivo de quiénes somos en nuestras raíces y esencia. Protegerla es honrar siglos de historia, de fe y de cultura compartida por generaciones de valencianos", ha destacado la edila.

"En el año en que celebramos el 700 aniversario del Corpus, --ha continuado-- el Ayuntamiento de València, a través de la Delegación de Fiestas y Tradiciones, reafirma su compromiso con la 'Festa Grossa' y con todo aquello que la hace única. Nuestro deber es garantizar que esta tradición se preserve y se viva con respecto, dignidad y compromiso, tanto hoy como en el futuro".

Gil ha añadido que "el Ayuntamiento trabaja de la mano de la Generalitat, el Cabildo Metropolitano de la Catedral, Amics del Corpus y todas las entidades culturales para asegurar que esta danza continúe representándose en su marco natural y con el respeto que merece".

La adhesión municipal se fundamenta en la Ley 10/2015 de Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial, que reconoce el carácter vivo y dinámico de estas prácticas, recreadas continuamente por comunidades y colectivos que las mantienen vigentes. Con este respaldo, el Ayuntamiento de València reafirma su voluntad de impulsar la protección, promoción y puesta en valor de la Dansa dels Infantets y de todo el ceremonial del Corpus Christi de València, garantizando su continuidad como parte esencial de la identidad cultural de la ciudad.