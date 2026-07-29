València retira restos carbonizados de los incendios de las playas del Sur - AYUTAMIENTO DE VALÈNCIA

VALÈNCIA, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los peones de limpieza de playas del servicio Residuos Sólidos y limpieza han detectado la aparición en las playas del Sur, desde Pinedo al Perellonet, de restos de objetos negros. Los técnicos consideran que serían restos arrastrados por corrientes marinas desde las costas cercanas a los incendios y desde el Ayuntamiento de València trasladan que se va a proceder a su retirada.

Tras recoger muestras y proceder a analizarlas en el laboratorio Municipal se ha concluido que son restos carbonizados, detallan desde el consdistorio.

Los restos están en el agua y las olas que rompen en la arena son depositados en la misma principalmente en la zona de arena mojada. Además se ha procedido a retirar muestras para su posterior análisis.

Los técnicos creen que procederían de restos de incendios próximos que llegan por corrientes marinas.