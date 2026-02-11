València roza las 6 millones de pernoctaciones en 2025, el segundo mayor dato de su historia

Archivo - Varios turistas recorren la ciudad, a 28 de mayo de 2024, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de València ha registrado cerca de 6 millones de pernoctaciones en 2025 (5.961.460), un 1,5 por ciento menos que en 2024, y una cifra condicionada principalmente por un primer cuatrimestre complejo, todavía marcado por el impacto de la dana. Esta cifra supone un crecimiento del 8% respecto a 2023 y se convierte así en el segundo mejor año de la historia, tras 2024.

Así lo ha explicado la concejala de Turismo y presidenta de la Fundación, Paula Llobet, en rueda de prensa este miércoles junto al director de la Fundación, Tono Franco; y el equipo del área de inteligencia de esta entidad, según ha detallado el consistorio en un comunicado

Las pernoctaciones nacionales han crecido hasta 1.995.260, un 3,7% más que en 2024, y compensan el descenso de las internacionales, que se han situado en 3.966.200, un 3,8% menos que el año anterior, aunque todavía un 13,5% por encima de 2023.

En los primeros meses de 2025 se dejó notar, especialmente en los mercados extranjeros, el impacto de la dana, que afectó al ritmo de recuperación del inicio del ejercicio.

En lo que respecta a viajeros, València ha alcanzado los 2.404.397 turistas, lo que supone un incremento del 0,8%, mientras que la estancia media se ha mantenido en 2,48 noches, similar a las 2,54 del año anterior.

Los principales mercados internacionales han sido Italia (637.344 pernoctaciones), Países Bajos (466.100), Alemania (337.366), Reino Unido (334.102), Estados Unidos (280.455) y Francia (273.557), lo que "confirma la diversificación de la demanda y la fortaleza del posicionamiento internacional de la ciudad", según el Ayuntamiento.

La rentabilidad hotelera se ha mantenido en un buen nivel y en línea con los ejercicios anteriores. La ocupación media ha alcanzado el 77%, el precio medio diario se situó en 117,23 euros, y el RevPAR en 90,16 euros, ligeramente por debajo del anterior ejercicio, pero consolida un escenario de estabilidad que favorece la inversión, la calidad del empleo y la sostenibilidad del sector.

Por su parte, el aeropuerto de València ha cerrado el año con cifras récord, ha alcanzado 5.931.517 pasajeros en llegadas, un 9,7% más que en 2024 y un 18,9% más que en 2023 gracias al refuerzo de la conectividad aérea de la ciudad y su atractivo como destino urbano internacional.

ESTABILIDAD Y DESESTACIONALIZACIÓN

La concejala de Turismo ha señalado que uno de los indicadores más relevantes del ejercicio es la estabilidad de la demanda. El índice de volatilidad, que mide la regularidad del comportamiento turístico a lo largo del año, se ha situado un punto porcentual mejor que en 2024, lo que refleja la capacidad de València para atraer turistas de forma homogénea.

"En este contexto, la ciudad continúa avanzando en su estrategia de desestacionalización, con muy buenos resultados en meses tradicionalmente más débiles. Además de los indicadores globales del año, destaca especialmente diciembre, que registró un 5,3% más que en 2023 y se consolida como un mes con buena demanda turística. Estamos impulsando la ocupación en los meses que tradicionalmente tenían menos demanda, gracias a eventos como el Maratón o la Navidad, gracias al impulso de campañas como la de Navidad Mediterránea", ha apuntado.

OCUPACIÓN ENERO 2026

Respecto a los sondeos realizados por la Fundación Visit Valencia este mes de enero de 2026, se desprende que la ocupación hotelera del mes de enero se sitúa 1 punto porcentual por encima de la registrada en el mismo período del año anterior, con la mayoría de los hoteles en el entorno del 60% de ocupación.

En cuanto al precio medio y al RevPAR, se observan crecimientos moderados, con cifras similares a las del año pasado, del 2,5% y del 5,5% respectivamente