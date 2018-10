València será "capital científica en el estudio de la mejora de la calidad de vida" con el Longevity World Forum

Publicado 30/10/2018 15:18:27 CET

VALÈNCIA, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Longevity World Forum, el primer congreso celebrado en Europa sobre genómica y medicina de precisión, convertirá València en "una capital científica de orden mundial" los próximos 7 y 8 de noviembre, cuando expertos nacionales e internacionales se darán cita en el Palacio de Congresos para compartir conocimientos e inquietudes acerca de la longevidad humana con el objetivo de "mejorar la calidad de vida de todas las personas en general".

Así se ha explicado en la presentación oficial del foro, que ha contado con la participación la primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de València, Sandra Gómez, la asesora del grupo socialista Pilar Bernabé; el catedrático de Fisiología en la Universitat de València y miembro del comité científico del congreso José Viña; la directora de Medigene, editorial de la revista Genética Médica News y entidad organizadora del congreso, Loreto Crespo; y Manuel Casanova junto con Francisco Larrey, socios fundadores de Talentum Group y también integrantes del comité organizador.

Sandra Gómez ha puesto en valor que Valencia acoja el Longevity World Forum porque "la sitúa como una ciudad de referencia en la organización de este tipo de eventos a nivel internacional y como un referente urbano para envejecer con gran calidad de vida". "De hecho, una de las políticas que estamos desarrollando desde el Ayuntamiento tiene mucho que ver con la investigación y el fomento del envejecimiento activo, saludable y participativo", ha apuntado.

Por su parte, Francisco Larrey ha contextualizado esta iniciativa sin precedentes en un sector que se encuentra en pleno auge. "El Longevity World Forum nace con el objetivo de servir como un punto de encuentro internacional. Cifras como que la industria antienvejecimiento ya genera más de 80 mil millones de dólares por año corroboran que vamos en la buena dirección. Por ejemplo, la empresa Calico, que es considerada el 'laboratorio de longevidad' de Google y es financiada con mil millones de dólares, ha decidido colaborar con el congreso", ha declarado.

Gran parte del atractivo de este congreso reside en la calidad de su programa, que ha sido confeccionado bajo "un criterio puramente científico", según Loreto Crespo. "Sin duda, --ha recalcado-- destaca la alta calidad de ponentes que se han sumado a esta primera edición".

Por ejemplo, a nivel local contamos con los catedráticos José Viña, Federico Pallardó o Manuel Alonso Pérez; de ámbito nacional traemos a referentes como Ángela Nieto o María Blasco; y también participarán referentes internacionales como Aubrey de Grey, conocido por ser la 'cara de la longevidad', o Tom Stubs, quien lidera una empresa del sector en el Reino Unido, ha enumerado.

Justamente, el propio José Viña ha tomado la palabra a continuación para hacer hincapié en la trascendencia del congreso y en las consecuencias que tendrá en el plano social. "Empecé a trabajar en envejecimiento hace 30 años y entonces nos hacían muy poco caso. Hoy es una alegría para mí que se organice un congreso sobre ello a nivel mundial en Valencia. No me gusta hablar de ello, pero es así: el coste de una persona mayor vigorosa para el sistema sanitario es de 900 euros, mientras que de una dependiente es de 14.000 euros. Si no trabajamos en la promoción de la calidad de vida con iniciativas como el Longevity World Forum, no sé cómo será viable la sociedad", ha reconocido.

CONSOLIDAR VALÈNCIA COMO SEDE

Por último, Manuel Casanova ha confirmado que la idea del comité organizador es que València se consolide como sede de este congreso científico internacional, el cual tendrá carácter anual.

"No es una casualidad que el Longevity World Forum se celebre aquí, donde hemos encontrado infraestructura, como el Palacio de Congresos, considerado el mejor del mundo; apoyo por parte de la administración pública y potencial humano. Además, hemos trabajado para integrar al ámbito académico y al tejido empresarial. Por ello, hemos cerrado acuerdos de colaboración con las principales universidades valencianas, asociaciones y colegios profesionales, todos los parques científicos de la Comunitat Valenciana y entidades como ASEBIO (Asociación Española de Bioempresas), o BIOVAL, el cluster biotecnológico valenciano", ha concluido.

Aunque las plazas son limitadas, el registro para asistir al #Longevity18 sigue abierto en www.longevityworldforum.com. Quienes acrediten su condición de estudiante con carnet universitario vigente o su pertenencia a un colegio o asociación profesional disponen de precios especiales, así como también se ofrecen descuentos para grupos.

Las entradas incluyen el acceso gratuito al taller práctico impartido por Manuel Corpas bajo el título 'Últimas tecnologías aplicadas a la medicina de precisión'.