València se suma al luto oficial en recuerdo de las víctimas de la dana: minuto de silencio y banderas a media asta

Archivo - El Ayuntamiento de València culmina el asfaltado de las últimas calles y vías que se vieron afectadas por la dana de octubre de 2024 en la zona de Sant Jordi de la pedanía de La Torre. - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA - Archivo

VALÈNCIA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

València se suma a la declaración del Consell, que ha decretado el 29 de octubre como día de recuerdo a las víctimas de la dana, según ha informado el consistorio en un comunicado.

De esta forma, este jueves será también un día de luto en la ciudad de València en el segundo aniversario de la dana que afectó a pueblos y ciudades valencianas y también a las pedanías de La Torre, Castellar-L'Oliveral y El Forn d'Alcedo.

Así lo ha trasladado este miércoles la alcaldesa, María José Catalá, en una comunicación a todas las delegaciones y servicios municipales.

Por este motivo, desde las 00 a las 23.59 horas del 29 de octubre, las banderas de los edificios municipales ondearán a media asta y los mupis digitales de la ciudad, incluidos los de la plaza del Ayuntamiento, exhibirán un crespón negro. También se convoca un minuto de silencio en la entrada de todos los edificios municipales.