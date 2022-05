'En València se surfea'. Cultura y deporte se dan cita en el primer Surf, Music and Friends en la ciudad

Surf, Music and Friends 2019

VALÈNCIA, 31 May. (EUROPA PRESS) -

'En València se surfea' es el lema de la primera edición en esta ciudad del festival Surf, Music and Friends, que se celebrará del 9 al 12 de junio. Un cartel con los mejores surfistas de olas grandes del mundo, como Jamie Mitchell, Iballa Ruano, Axi Muniain o el "prometedor" Ben Larg; 'filmmakers' de la talla de Vincent Kardasik o Michael Darrigade, y socorristas procedentes de todo el mundo son algunos de los atractivos de la cita.

La presentación del evento se ha llevado este martes con la presencia del diputado de Juventud y Deportes de la Diputación de Valencia, Andrés Campos; la concejala de Deportes de València, Pilar Bernabé; los surfistas valencianos Miguel Colomina y Mireia Cabañes; Carlos Alonso y Lola Caballero en representación de los waterman y

waterwoman; Joana Alonso Dal Monte, brand manager local de Mahou; y Carlos Meana Pérez y Lluís Salvador, codirectores de Surf, Music & Friends, informa la organización en un comunicado.

Tras ocho ediciones en Salinas (Asturias), el certamen llega a València para "poner de manifiesto la cultura que existe en torno a los deportes de deslizamiento".

Entre las actividades previstas, acudirán algunos de los mejores socorristas del mundo dentro de una de las pruebas deportivas clave del festival, el 'Waterman Challenge'.

Asimismo, talleres, limpieza de playa, gymkanas, personalización de tablas al momento (Live Shaping), una cuidada selección de food trucks, un Surf Market, Surf Films en pantalla grande, divulgación y educación a través del Aula del Mar y la participación de destacados científicos y doctores, como el doctor Fernando de Rojas o la ironwoman australiana y protectora de los océanos Lizzie Wellborn son propuestas del programa.

MÚSICA EN DIRECTO

En cuanto a la música en directo, que llega gracias al patrocinio de Vibra Mahou, figuran los conciertos y actuaciones de Mr. Sánchez, Los Invaders, Calivvla o La Peluquera entre otros.

Durante la presentación, el surfista Miguel Colomina ha comentado que, aunque el surf en València no tiene las olas que hay en otros lugares porque "el Mediterráneo es así", hoy en día "se practica surf y mucho, hay muchos surfistas tanto por la abundancia de población, como porque es mucho más accesible, con ya una cultura arraigada". No obstante, ha advertido que "la masificación da pie a que no se conozca la cultura del surf como debería, y precisamente eventos como este sirven para dar a conocerla".

Por su parte, Mireia Cabañes --integrante del equipo nacional de surf adaptado-- ha aseverado que la práctica del surf le "salvó la vida". "No encontraba a nadie que surfeara con prótesis, pero descubrí un documental que me mostró que era posible y después busque una escuela y hora aquí estamos, trabajando duro para llegar a las olimpiadas y demostrando que cualquier persona con diversidad funcional puede surfear", ha relatado.

Esta primera edición de Surf, Music and Friends en la ciudad del Turia es posible gracias a la colaboración de la Diputación de València junto con el Ayuntamiento de València a través de sus concejalías de Deportes y Turismo y la participación de La Marina.

Singular Stays proporciona el alojamiento a deportistas y surfistas oficiales, y otras marcas colaboran en sus especialidades respectivas como Enjoy!, Carver, Vita, o Up Surfboards. El festival cuenta a su vez con Three Knots Mag y Nautica Channel como media partners.