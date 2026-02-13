València suspende la celebración del Año Nuevo Chino y otras actividades al aire libre por la alerta por viento

Archivo - Un dragón durante la cabalgata del Año Nuevo Chino, a 25 de enero de 2025, en València. ARCHIVO. - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de València ha suspendido la celebración del año nuevo chino previsto para este fin de semana y ha ordenado el cierre de los parques y jardines, incluido el del Túria. Además, ha recomendado evitar el tránsito por La Devesa, todo ello ante la alerta naranja decretada por el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat por fuertes rachas de viento para mañana sábado, 14 de febrero.

A consecuencia de este aviso meteorológico, el consistorio ha adoptado diferentes medidas por precaución y la situación se mantendrá mientras se mantenga esta previsión, de acuerdo con el protocolo de emergencias meteorológicas del Ayuntamiento de València.

El cierre de las mencionadas zonas verdes y de los cementerios implica la no apertura de las instalaciones públicas que se encuentran en el interior. También han quedado suspendidas todas las actividades al aire libre organizadas por la Fundación Deportiva Municipal en las instalaciones del Ayuntamiento.

Asimismo, el equipo de gobierno ha decidido suspender la celebración del Año Nuevo Chino, que la ciudad iba a festejar este fin de semana con "diferentes propuestas "enmarcadas en el calendario cultural de la ciudad", según ha comunicado el concejal de Recursos Culturales, José Luis Moreno, durante la rueda de prensa que se había convocado para presentar el programa de esta festividad, que da inicio al año 4724 del calendario tradicional chino.

Con estas medidas el consistorio "cumple el protocolo de seguridad ante emergencias, recomienda cancelar todas las propuestas culturales, festivas y lúdicas previstas al aire libre y recomienda a las comisiones falleras que no realicen montaje de las estructuras de iluminación", recalca en un comunicado.

Por otra parte, como es habitual en estos casos, el Ayuntamiento ha reforzado los Servicios de Emergencias y el Servicio de Jardinería para atender las necesidades que puedan surgir por esta alerta, y ha solicitado a la ciudadanía que no transite por zonas arboladas o bajo cornisas y andamios.

Entre las recomendaciones también se encuentra la de permanecer en interiores y la de cerrar puertas y ventanas para evitar corrientes de aire. Por su parte, los vehículos deben evitar viaductos y reducir la velocidad.