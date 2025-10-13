València suspende clases esta tarde en los centros escolares de El Saler y Pinedo debido a la alerta roja por lluvia - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

Se podrá recoger al alumnado de forma escalonada a partir de las 15.00 horas y hasta las 16.30 coincidiendo con el fin de la alerta

VALÈNCIA, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Coordinación Operativo Municipal (Cecopal) del Ayuntamiento de València ha decretado la suspensión de las clases esta tarde en los centros escolares de El Saler y Pinedo tras la elevación a nivel rojo de la alerta por lluvias.

Se trata de una medida preventiva al elevar Emergencias de la Generalitat a roja la alerta por lluvias en el litoral sur y ser estas pedanías zona limítrofe con la nueva alerta establecida, explican desde el consistorio.

Se podrá recoger a los alumnos que siguen en los centros escolares de El Saler y Pinedo a partir de las 15.00 horas y hasta las 16.30 para facilitar la recogida escalonada del alumnado y coincidiendo con el fin de la alerta roja.

El equipo de gobierno municipal recuerda que el centro escolar es un lugar seguro para los alumnos. La Policía Local de València va a reforzar con patrullas la salida de estos colegios y tanto Policía Local como Bomberos incrementan su presencia en las pedanías del sur.

Las clases en los centros de La Torre, Castellar-l'Oliveral, El Forn d'Alcedo y El Palmar ya estaban suspendidas en el día de hoy por la alerta naranja como se anunció ayer por la tarde.

València se mantiene en estos momentos en alerta naranja al formar parte del litoral norte.