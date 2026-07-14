València suspende el concierto de UB40 previsto para mañana en los Jardines de Viveros ante la alerta roja

Archivo - Imagen de archivo de personas en un cocierto en Viveros - CONCERTS DE VIVERS - Archivo

VALÈNCIA, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de València ha convocado este martes el Cecopal ante la alerta roja decretada por la Generalitat Valenciana para mañana miércoles, 15 de julio, en las que se han acordado las medidas necesarias por las altas temperaturas que pueden superar los 40 grados este miércoles en la ciudad de València.

Entre las medidas adoptadas, el Ayuntamiento de València, como organizador de los Conciertos de Viveros, ha decidido suspender el concierto de UB40 previsto para este miércoles 15 de julio en los Jardines de Viveros, ante la situación meteorológica excepcional y los avisos emitidos por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

La decisión se adopta tras la activación de la alerta roja por temperaturas extremas y las previsiones de AEMET, que advierten de la posibilidad de que este episodio venga "acompañado de reventones térmicos y rachas muy fuertes de viento", fenómenos asociados a la actual situación de ola de calor e inestabilidad atmosférica.

Según ha informado AEMET Comunitat Valenciana, estos "reventones cálidos son característicos de episodios de advección de aire africano durante el verano y pueden producirse durante la tarde, la noche o la madrugada, provocando rachas intensas de viento de forma repentina junto con un brusco aumento de la temperatura".

Ante estas circunstancias, y teniendo en cuenta que el concierto iba a celebrarse en un recinto al aire libre como son los Jardines de Viveros, rodeado de abundante arbolado, el Ayuntamiento considera que no concurren las condiciones de seguridad necesarias para garantizar el normal desarrollo del espectáculo, señala el consistorio en un comunicado.

La protección de los asistentes, de los artistas, de los trabajadores y de todos los profesionales que participan en la organización del evento constituye la "prioridad absoluta" del Ayuntamiento de València, motivo por el que, "aplicando el principio de prudencia y prevención", se ha optado por suspender la actuación, siendo una de las medidas adoptadas durante el Cecopal.

Ante una alerta meteorológica de estas características y la incertidumbre que genera, la obligación del Ayuntamiento de València es actuar con la máxima prudencia, motivo por el que lamenta profundamente las molestias que esta suspensión pueda ocasionar tanto al público como a la banda, pero "la seguridad debe prevalecer sobre cualquier otra consideración".

DEVOLUCIÓN ENTRADAS

En los próximos días, la empresa promotora informará del procedimiento para la devolución del importe de las entradas, así como de cualquier otra novedad relacionada con la actuación suspendida, a través de los canales oficiales de los Conciertos de Viveros.

El Ayuntamiento de València agradece la comprensión y colaboración de todas las personas afectadas por esta decisión, adoptada en atención a las recomendaciones de los organismos competentes y con el único objetivo de preservar la seguridad de todos.