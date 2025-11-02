València traza alianzas estratégicas con la Cámara de Comercio España- EEUU y el Ayuntamiento de Nueva York - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

VALÈNCIA 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha terminado su viaje de trabajo en Nueva York (Estados Unidos) con una reunión con la directora ejecutiva de la Cámara de Comercio de España-EEUU, Gemma Cortijo, a quien ha trasladado la estrategia económica y de innovación del consistorio con el objetivo de establecer alianzas "estratégicas" que permitan instalar empresas en la ciudad que ofrezcan puestos de trabajo de calidad para los jóvenes valencianos.

La Cámara de Comercio de España- EEUU fue fundada en Nueva York en 1959 como una institución sin ánimo de lucro que fomenta los lazos económicos entre ambos países y promueve el comercio bilateral y la inversión y, entre cuyas funciones está ofrecer asesoramiento a las empresas americanas interesadas en establecerse en España, ha indicado el consistorio en un comunicado.

"Es una oportunidad que las empresas norteamericanas conozcan la nueva estrategia de innovación y de internacionalización del Ayuntamiento de València para para ayudar al ecosistema valenciano a posicionarse en los mercados internacionales; así como la puesta en marcha de Valencia Innovation Capital, estrategia de innovación que nos sitúa como el hub de innovación tecnológica de referencia del Mediterráneo", ha afirmado la primera edil.

En los dos últimos años, se ha apostado por la colaboración público-privada y el resultado "está dando sus frutos": "En 20 meses hemos invertido nueve millones de euros del presupuesto municipal que han generado inversiones por valor de 40 millones", ha explicado la alcaldesa.

Además, desde junio de 2023, a través de Invest in Valencia (junto a Cámara Valencia) 53 empresas han apostado por instalarse en València (nueve de ellas estadounidenses como IBM y Microsoft), lo que ha supuesto una "importante" inversión en la ciudad y 2.600 nuevos empleos cualificados.

"València vuelve a jugar en las primeras ligas y el mercado estadounidense es muy interesante por su elevado potencial para generar inversión y puestos de trabajo de calidad para nuestros jóvenes", ha subrayado la alcaldesa.

Por otra parte, la concejala de Innovación y de Turismo del Ayuntamiento de València, Paula Llobet, también ha mantenido encuentros con la Oficina del Desarrollo Económico de Innovación del Ayuntamiento de Nueva York y con el consejero de Turismo de Turespaña donde también han compartido puntos de vista y estrategias en estas materias.