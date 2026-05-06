La valenciana a bordo del crucero afectado por un brote de hantavirus se encuentra en buen estado de salud

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VALÈNCIA 6 May. (EUROPA PRESS) -

La mujer valenciana a bordo del crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus, se encuentra en buen estado de salud, según han informado fuentes de la Conselleria de Sanidad y ha confirmado el 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca.

El departamento autonómico está informado, a través del Ministerio de Sanidad, de que la valenciana que se encuentra a bordo de este crucero se encuentra bien. La directora general de Salud Pública, Begoña Comendador, ha intentado ponerse en contacto con ella y el Ministerio ha informado a Conselleria de que esta tripulante se encuentra en buen estado de salud.

El 'president' de la Generalitat ha explicado, en declaraciones a los medios, que ha habido esta toma de contacto por parte de la Conselleria de Sanidad y que, por lo que ha trasladado el Ministerio, ella está en buen estado.

El jefe del Consell ha indicado que conforme tenga más información la facilitará porque quiere ser "muy riguroso" al respecto y es "una cuestión muy técnica, muy médica, que está llevando a cabo la Conselleria de Sanidad".

Los españoles que se encuentran a bordo del crucero de lujo 'MV Hondius', afectado por un brote de hantavirus, son viajeros de seis comunidades autónomas: cinco son de Catalunya, tres de Madrid, tres de Asturias, uno de Castilla y León, uno Galicia y uno de la Comunitat Valenciana, según ha confirmado este miércoles la Delegación del Gobierno en Asturias.

Los españoles (13 pasajeros y un tripulante), junto al resto de los pasajeros y tripulación, llegarán previsiblemente a Canarias en tres o cuatro días, según ha informado el Ministerio de Sanidad tras confirmar que España aceptaba, después de la petición de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Unión Europea, que el crucero hiciera escala en las Islas Canarias para gestionar la atención sanitaria de pasajeros y tripulación bajo un estricto protocolo internacional.

En el barco hay 149 personas a bordo, de 23 nacionalidades diferentes, de ellos 88 son pasajeros y 61 tripulantes.