Los valencianos gastarán una media de 125 euros en rebajas, según la Unión de Consumidores

VALÈNCIA 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana prevé que la ciudadanía destine una media de 125 euros en la adquisición de artículos rebajados durante la campaña que arranca este miércoles.

Desde la entidad recuerdan la necesidad de ajustarse al presupuesto establecido y realizar un consumo responsable y sostenible.

Durante la última semana del año, muchos comercios ya iniciaron los descuentos y rebajas especialmente en ropa, calzado y complementos, animando las compras de regalos de Reyes Magos.

Aunque ya no existe un periodo establecido para que los comercios realicen rebajas, muchos establecimientos continúan manteniendo la tradición de iniciar las rebajas de invierno el 7 de enero, un día antes para las compras online.

Se trata del periodo del año de mayor consumo al enlazarse continuas campañas comerciales en mes y medio, lo que provoca que la ciudadanía distribuya el presupuesto destinado a las compras entre Black Friday, Navidad, Reyes y rebajas.

"Las rebajas suponen una buena oportunidad para adquirir a un precio más reducido artículos, siempre que se planifiquen con antelación y se respete el presupuesto familiar. La concentración de campañas comerciales en tan poco tiempo obliga a la ciudadanía a ser especialmente prudente y priorizar la compra de productos necesarios frente a las adquisiciones impulsivas. Un consumo responsable no solo protege la economía doméstica, sino que también contribuye a un modelo de consumo más sostenible", expone Francisco Rodríguez como secretario general de la Unión de Consumidores.

RECOMENDACIONES

Algunos de los consejos de la entidad para esta campaña son realizar una lista de los productos que realmente se necesitan y elaborar un presupuesto; comprobar el precio de los productos que deseamos adquirir antes del comienzo de rebajas, para de este modo conocer el ahorro económico de comprarlo en rebajas, o verificar que la calidad y garantías del producto sean las mismas que en cualquier otra época del año.

Las formas de pago en la campaña de rebajas deben ser las mismas que en cualquier otro período. En el caso de pago con tarjetas de crédito, es conveniente controlar el gasto y ser conscientes de las condiciones de pago. También se debe conocer la política comercial de devoluciones del establecimiento antes de adquirir los productos.

Otras recomendaciones son conservar justificante de compra y fotografiar o escanear si es papel térmico para evitar que se borre, así como que los productos rebajados estén claramente identificados y separados de los que no para evitar confusiones a los clientes.

En las compras online, el plazo para poder devolver el producto adquirido es de 14 días naturales. Se deben tener en cuenta los posibles gastos accesorios que podría tener que abonar el consumidor por la devolución, unos gastos que deben venir reflejados en las condiciones de compra del producto.

Según la entidad, es mejor optar por comercios adheridos al Sistema Arbitral de Consumo. Ante cualquier irregularidad se debe solicitar la hoja de reclamaciones y acudir a los organismos oficiales de consumo y a la Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana para tramitar la reclamación.