Valenciaport gestiona 32,8 millones de toneladas hasta mayo, un 3,59% menos, por la caída de los graneles sólidos

Imagen de contenedores en el Puerto de València - VALENCIAPORT

VALÈNCIA, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Autoridad Portuaria de València (APV) ha gestionado durante los cinco primeros meses del año 32,8 millones de toneladas, lo que supone un descenso del 3,59 por ciento respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, motivado por una caída de los graneles sólidos, especialmente focalizado en los materiales de construcción que han descendido cerca de un 60%. A pesar de esta bajada, el tráfico de contenedores se mantiene en 2.317.507 TEU, un 0,17% más que en 2025.

Los datos de la Oficina Estadística de Valenciaport reflejan que, durante el mes de mayo, las instalaciones de València, Sagunto y Gandia movieron 7.050.430 toneladas de mercancías (-4,17%) y los contenedores alcanzaron las 504.061 unidades (-0,19%), según ha informado la APV en un comunicado.

En perspectiva interanual, Valenciaport alcanza los 78,8 millones de toneladas (-2,22%) y los 5,66 millones de TEU (+2,13%). Los graneles sólidos han registrado en los cinco primeros meses de 2026 1,1 millones de toneladas, lo que representa un descenso del 8,15%.

Las bajadas "más significativas" se han producido en cemento y clinker (-50,9%), potasas para abono (-48,35%) y minerales no metálicos (-45,52%), mientras que los productos químicos crecen por encima del +31,31%, junto con los abonos (+13,61%). Los graneles líquidos han crecido un +12,3% hasta 1,6 millones de toneladas, apoyados sobre todo en las mercancías energéticas (petróleo, fueloil, gasoil, gasolina), que han crecido un +24,54%.

Por puertos, Sagunto registra una evolución positiva en el acumulado del año, con 3.449.800 toneladas, un 5,59% más, impulsado por el crecimiento de los graneles líquidos (+20,65%) y de los automóviles (+20,39%). Gandia, por su parte, alcanza las 142.202 toneladas, con un incremento del +57,82%.

Los tráficos muestran una evolución desigual entre exportaciones e importaciones. La carga (exportación) acumulada se sitúa en 9,9 millones de toneladas (-4,12%), mientras que la descarga (importación) crece hasta los 10,6 millones de toneladas (+6,77%). En contenedores, los TEU con carga para exportación caen un -2% hasta las 367.640 unidades mientras que los de descarga crecen un +10,87% y alcanzan los 461.175 contenedores.

En cuanto a la forma de presentación de la mercancía, los graneles líquidos registran 1.883.368 toneladas y un crecimiento del +12,38%. También crece el avituallamiento (+16,70%) y la pesca (+29,40%), mientras que la mercancía general containerizada se sitúa en 23,18 millones de toneladas (-5,19%).

PRINCIPALES PAÍSES

China se mantiene como el principal socio comercial de Valenciaport. Hasta mayo, los tráficos con el país asiático ascienden a 4.195.649 toneladas, un +25,80% y a 385.738 TEU llenos, con un crecimiento del 26,45%. Estados Unidos ocupa la segunda posición en tráfico de contenedores llenos, con 139.335 TEU, aunque registra un descenso del -13,31%. Le siguen Argelia, con 127.775 TEU (-5,94%), España, con 88.475 TEU (+0,50%), y Turquía, con 80.781 TEU (-23,98%).

El tráfico de automóviles mantiene la senda positiva. Entre enero y mayo, Valenciaport ha gestionado 225.435 vehículos, un 9,95% más que en el mismo periodo del año anterior. En el mes de mayo, el movimiento de automóviles alcanzó las 51.277 unidades, con un incremento mensual del 10,48%. También crece con fuerza el tráfico ferroviario, que suma 1.609.840 toneladas, un 19,34% más, y 120.698 TEU, con un avance del 17,57%. Estos datos consolidan el papel del ferrocarril en la estrategia de intermodalidad y conectividad terrestre de Valenciaport.

PASAJEROS

El tráfico de pasajeros acumula 456.189 personas hasta mayo, un 8,07% menos que en el mismo periodo de 2025. La evolución responde al descenso de los cruceristas, que se sitúan en 181.928 pasajeros (-18,77%), mientras que las líneas regulares crecen ligeramente hasta los 274.261 viajeros (+0,74%). En el mes de mayo, Valenciaport registró 125.935 pasajeros, un 17,03 % menos que en el mismo mes de 2025. No obstante, en términos interanuales, el tráfico total de pasajeros alcanza 1.620.770 personas, con una variación positiva del 0,58%.