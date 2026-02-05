D. Valentino cierra gira en el Auditorio Roig Arena con una propuesta "enérgica y emocional"

D. Valentino - ROIG ARENA

VALÈNCIA, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Auditorio Roig Arena ha acogido esta noche el primero de los dos conciertos que D. Valentino ofrecerá en el recinto --el segundo tendrá lugar el 12 de febrero--, ambos con entradas agotadas desde hace meses.

Considerado uno de los nombres "más destacados de la actual escena underground en España", el valenciano ha reunido a 2.000 seguidores que han coreado al unísono los 24 temas que han dado forma a un espectáculo "tan emocional como enérgico", destaca la organización en un comunicado.

D. Valentino saltó a la palestra en 2021, cuando comenzó a publicar sus primeros sencillos. Desde entonces, su crecimiento ha sido exponencial. El lanzamiento de cinco álbumes y varios EP en tan solo tres años avalan su propuesta musical, que bebe del trap y del R&B y que lo han convertido en referente para las nuevas generaciones de jóvenes.

Ahora, regresa a casa para cerrar gira en València y presentar en directo su último EP, 'Ciao!', además de repasar los temas más celebrados de su disco 'Rosa&Rojo'.

Ya desde las primeras notas de "Llegan los 0s" se ha desencadenado un estallido de euforia entre los jóvenes que asistían al concierto. Esa energía se mantendría durante toda la noche a través de temas como "Instante", "Demasiao" o "POV".

Canciones como "PrettyGyal" o "Mikasa" o "Heatrbreaker" han sido recibidas como himnos para su base de fans, mientras que "No quiere bailar" ha sido bailada, coreada y celebrada por todos los asistentes. Le han seguido otros temas como "Tititi", DRNKGRL" o "Platanomelón", con la sala totalmente entregada.

El tramo final del show, marcado por temas como "Koro-Sensei" y "Otra noche más" han precedido un cierre por todo lo alto, con "PrettyGyal" y "why".