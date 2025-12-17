Valor aumenta un 34% sus ventas y logra 8,2 millones de beneficios en el contexto de subida de coste del cacao

Chocolates Valor - CHOCOLATES VALOR

ALICANTE, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

Chocolates Valor ha superado los 220 millones de euros de facturación entre julio de 2024 y junio de 2025, lo que se traduce en un crecimiento en ventas del 34 por ciento, "condicionado por el incremento de los precios del cacao". Además, ha conseguido "nivelar la reducción de beneficios experimentada el pasado ejercicio" y ha alcanzado los 8,2 millones de euros en este capítulo, en "una recuperación que se logra a pesar de que se continúa fabricando con la materia prima más costosa de la historia".

En un comunicado, la empresa chocolatera con sede en La Vila Joiosa (Alicante) ha detallado este miércoles que continúa con una "senda positiva" y que ha logrado cerrar un año "con crecimiento en ventas, en uno de los años más complicados que ha vivido la industria del chocolate".

Según la mercantil, "se acumulan dos años de incrementos históricos del coste de su principal materia prima, el cacao, cuyo precio ha aumentado casi un 500 por ciento". Ante esta situación, "que ha afectado a todas las empresas dedicadas a chocolates y derivados", la compañía ha desarrollado un "plan de eficiencias" para "minimizar la repercusión de los incrementos de costes al consumidor".

La marca Valor continúa ocupando "la segunda posición en el mercado de tabletas" y lidera "uno de los segmentos más estratégicos, el del chocolate negro", que "sigue creciendo impulsado por la tendencia hacia la búsqueda del bienestar y de un placer más equilibrado, con chocolates de mayor porcentaje de cacao", ha apuntado.

Asimismo, ha asegurado que los cacaos solubles son "otra de las categorías estratégicas que están impulsando el crecimiento de la compañía", que lanzó su propuesta de altos porcentajes, con el cacao negro 70% y el cacao 100% natural, "que se han consolidado como un nuevo segmento dentro de la categoría".

En la categoría de 'snacks', Huesitos se mantiene "como el 'snack' favorito en los hogares españoles, con una apuesta destacada por la innovación, con propuestas únicas como Huesitos Combix, que también traslada a sus turrones".

"AÑO COMPLICADO PARA TODO EL SECTOR"

Por su parte, el CEO de Chocolates Valor, Valeriano López, ha aseverado que desde la empresa están "contentos" con el resultado, "máxime" cuando se ha "enfrentado" a "un año especialmente complicado para todo el sector".

"En este sentido, estamos agradecidos a clientes y consumidores que han fortalecido su confianza en la marca. El objetivo, ahora, es continuar con esa senda positiva de crecimiento que acumula la compañía y hacerlo pese al entorno complicado en el que nos movemos", ha apostillado.

PRODUCTOS Y CHOCOLATERÍAS

Desde esta empresa, que cuenta con "más de 140 años de historia", han sostenido que mantienen "la esencia de maestros chocolateros, apasionados por el producto, que pervive y hace que esta gran compañía siga trabajando lo que en el sector se conoce como 'from bean to bar', trabajando el producto desde la selección de las habas, pasando por el tostado, descascarillado, molienda, refinado y conchado del cacao para lograr el mejor producto", un proceso que en la actualidad se suele encontrar en obradores artesanales.

El objetivo de Valor es "mantener el control total de todo el proceso productivo y garantizar su sabor único y característico de los chocolates de la marca". En este último año, la compañía ha ampliado la "icónica" gama de chocolates Puro, con propuestas de chocolate Puro Naranja y crujientes almendras caramelizadas y Puro Crocanti, con "irresistibles" avellanas caramelizadas.

Igualmente, la compañía ha indicado que sigue "desarrollando" su red de chocolaterías Valor, "espacios singulares con los que la marca continúa acercando sus chocolates a los amantes del cacao y que suma ya un total de 39 establecimientos repartidos por la geografía española".