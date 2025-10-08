Varias localidades valencianas suspenden actos del 9 d'Octubre ante la alerta naranja por lluvias

Archivo - Lluvias en la Zona del barranco de Paiporta (Valencia). Imagen de archivo.- Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 8 (EUROPA PRESS)

Varias localidades valencianas han decidido suspender distintos actos que estaban programados para este jueves, dentro de las celebraciones del 9 d'Octubre, Día de la Comunitat Valenciana, por la alerta naranja decretada por lluvias y tormentas en todo el litoral de Valencia.

En concreto, Burjassot ha suspendido todas las actividades del programa de fiestas, excepto las calderas de arròs amb fesols i naps, que se prepararán para repartir y que la ciudadanía se lo coma en casa. El reparto se hará en el Auditorio de la Casa de Cultura, a partir de las 13.30 horas, a cubierto y con dos puntos de reparto para evitar aglomeraciones. Las personas interesadas deben acudir provistas de cacerolas o cualquier otro recipiente con tapa.

En el caso de Gandia, el Ayuntamiento ha modificado el acto de celebración del 9 d'Octubre y finalmente se celebrará en un "formato reducido", a partir de las 11.00 horas en el Salón de Plenos del consistorio. Consistirá la interpretación del himno de Gandia por la Banda de Beniopa y el tenor Borja Montesinos, seguido por la lectura del pasaje del Llibre dels fets por parte de los niños del Consell de la Infància y alumnado de la Escola Teatre Serrano.

Para finalizar, se interpretará el himno de València por la Banda de Beniopa y el tenor Borja Montesinos, mientras que los niños realizarán la ofrenda de La Corona de laurel a la imagen de Jaume I.

Por su parte, Cullera ha suspendido la recreación histórica de la entrada de Jaume I a la localidad y los bailes populares y la muixeranga, previstas para este jueves. También se ha cancelado la actuación de la orquesta Panorama, que iba a tener lugar esta madrugada.

En Aldaia, la previsión meteorológica también ha obligado a cancelar la conmemoración del 9 d'Octubre, que se iba a celebrar en el Teatro Auditorio Municipal de Aldaia (TAMA).

Además, la localidad de Sedaví ha aplazado la entrega de los Premios Octavià, "con el objetivo de proteger a las personas y evitar desplazamientos", en los que se iba a homenajear a asociaciones de víctimas de la dana.

En el caso de Torrent, el Ayuntamiento ha acordado mantener los actos de este miércoles por la tarde, entre ellos el nombramiento de cargos festeros de Moros y Cristianos 2026, que se celebra en el Auditori, y la Xáquera de Torrent en Sant Lluis Bertrán, que en caso de llover se trasladaría al interior de la Parroquia.

Respecto a los actos previstos para este jueves, Torrent ha convocado una nueva reunión del Cecopal a las 15.30 horas del jueves para evaluar la situación meteorológica actualizada y "decidir de forma definitiva sobre los actos programados".

En la provincia de Alicante, Elche ha acordado en el Cecopal la suspensión del acto institucional del 9 d'Octubre, así como la cancelación de la Fireta del Camp d'Elx hasta el viernes, 10 de octubre. También se suspenden las actividades municipales al aire libre y las actividades deportivas.

Por otro lado, la Asociación de Vecinos del barrio valenciano de Patraix ha aplazado los actos previstos para los días 9, 10, 11 y 12 de octubre, dentro de sus fiestas patronales, y se han reprogramado el 16, 17, 18 y 19 del mismo mes.