El 'Vas dels guerrers' vuelve a Alcoi (Alicante) tras su exposición en el MARQ

ALICANTE, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una de las "joyas" del Museu Arqueològic Municipal Camilo Visedo de la ciudad alicantina de Alcoi, el 'Vas dels guerrers', ha regresado al municipio después de haber sido exhibido en una muestra del Museo Arqueológico de Alicante (MARQ).

Este recipiente ibérico, datado en el siglo III a. C., ha formado parte de la exposición temporal 'Ciudades de luz. Ákra Leuké, Lucentum, Laqant', que ha explorado los orígenes y la evolución histórica de la ciudad de Alicante.

El préstamo de esta pieza, un gran vaso ceremonial decorado con un friso pintado de gran detalle, ha sido una de las aportaciones "más relevantes" a la muestra del MARQ, según ha señalado el Ayuntamiento de Alcoi en un comunicado.

El consistorio ha indicado que la presencia de este elemento en la muestra "ha contribuido a contextualizar el territorio de la Contestania ibérica y su importancia en el sureste peninsular, puesto que la decoración del vaso representa una narrativa visual única con escenas de figuras humanas y animales, así como un combate entre dos jóvenes guerreros".

La exposición, abierta al público entre el 20 de diciembre de 2024 y el 7 de septiembre de 2025, ha superado los 58.000 visitantes y se ha consolidado "como un gran éxito de público y difusión patrimonial".

Con su regreso a Alcoi, el 'Vas dels guerrers' de La Serreta vuelve a estar disponible para el público local y los turistas que visitan el Museu Arqueològic Municipal Camilo Visedo de Alcoi como "un tesoro cultural de la ciudad".

Según el concejal de Patrimonio Histórico, Ignacio Trelis, "el regreso de la pieza subraya la estrecha colaboración entre instituciones culturales de la provincia de Alicante y la importancia del patrimonio arqueológico compartido".

El Ayuntamiento ha detallado que el 'Vas dels guerrers', hallado en el yacimiento de La Serreta, es una "pieza clave" para "comprender la sociedad guerrera y aristocrática ibérica" y su vuelta a Alcoi constituye "una excelente noticia para el patrimonio cultural de la ciudad".