Vecinos de Albal exigen la investigación de un acto de vandalismo contra el monolito a las víctimas de la dana

Imagen de la planca del monolito en el suelo - VECINOS DE ALBAL

VALÈNCIA, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

Vecinos de la localidad valenciana de Albal (Valencia) han denunciado un acto de vandalismo contra un monolito que instalaron en el Parc de Correus en memoria de las 230 víctimas de la dana y han exigido que las autoridades municipales "actúen de inmediato para reponer el memorial en condiciones dignas"; una investigación de lo ocurrido y la depuración de responsabilidades y la "condena pública" del hecho "por todas las fuerzas políticas e instituciones".

Según señalan en un comunicado, los hechos, que califican de "una gravedad y una vileza difíciles de calificar", ocurrieron sobre el 15 de abril cuando "alguien arrancó la placa conmemorativa dedicada a las 230 víctimas mortales de la dana del 29 de octubre de 2024, destrozó las velas y las piedras que conformaban el memorial y dejó el lugar en un estado de desolación total".

Esta placa formaba parte de un "espacio de memoria" creado el 18 de julio de 2025 por vecinos y vecinas de Albal, que plantaron un olivo --como "símbolo de paz, de raíces y de permanencia"-- y habilitaron este rincón del parque "como lugar de recuerdo y duelo colectivo ante la peor catástrofe natural de la historia reciente de la Comunitat Valenciana".

"Lo que era un memorial vivo, con flores, velas encendidas y lazos negros, es hoy un espacio profanado: la placa yace arrancada en el suelo; las tejas del muro aparecen rotas y esparcidas por la hierba y las piedras y velas que rodeaban el olivo han sido destruidas o desplazadas", señalan los vecinos, que habían escrito el lema 'Ni oblit ni perdó' (Ni olvido ni perdón).

A su juicio, este hecho encierra el "mensaje implícito" de que "alguien quiere que olvidemos" pero advierten que no lo van a permitir. "Este acto no es simplemente vandalismo. Es un ataque de naturaleza fascista a la memoria colectiva, un intento deliberado de borrar el duelo y la dignidad de quienes perdieron la vida, de sus familias y de todos los que siguen exigiendo verdad, justicia y responsabilidades. Atacar un memorial a los muertos es atacar a los vivos que los recuerdan", sostienen.

Los vecinos han anunciado que el 8 de mayo, a las 20:00 horas, se reunirán de nuevo en el Parc de Correus "para un acto de restauración del memorial" en el que se recolocará la placa, se renovará el espacio de recuerdo "y se rendirá homenaje a las 230 víctimas en el marco de la conmemoración del año y medio de la tragedia". "El olivo sigue en pie. Y nosotros también. Ni oblit, ni perdó", aseguran.