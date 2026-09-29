Vecinos piden una mesa de diálogo para las personas en el asentamiento de la F1: "Queremos que estén bien"

Protesta de asociaciones vecinales y sociales frente al Ayuntamiento de València - EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Associació Veïnal del Grau y la Plataforma Solidaritat persones del Fórmula 1 han pedido al Ayuntamiento de València abrir una mesa de diálogo en la que buscar soluciones para las personas que están instaladas en el asentamiento del antiguo circuito de Fórmula 1. Si bien han recalcado que sus moradores no generan "ningún problema" al vecindario, han defendido que quieren que "estén bien".

"Ellos no son el problema. Mi mayor problema son los turistas", ha comentado en declaraciones a los medios, la presidenta de la Associació Veïnal del Grau, María Orrit, durante una protesta frente al Ayuntamiento que ha reunido a asociaciones vecinales y sociales para denunciar la turistificación, el estado del servicio de transporte público y la dificultad de acceso a la vivienda. Posteriormente, los representantes vecinales han intervenido en el pleno municipal del mes de septiembre que se celebra en el Ayuntamiento.

Orrit ha asegurado los vecinos del Grau "no sufren" a causa del asentamiento. "Hay nenes que van desde Natzaret al instituto, y pasan por todo el circuito y no les ha pasado nada y van tan tranquilos. Yo he ido a tomar té con ellos y no me ha pasado nada", ha comentado.

De hecho, ha destacado cómo "los vecinos del Grau han recogido mantas, colchones y han ido a llevarlo allí". "Los vecinos del Grau quieren que esa gente esté bien, que se reubiquen donde se tengan que reubicar y que se hagan bien las cosas. Eso es lo que quieren los vecinos del Grau realmente, no lo que están diciendo en el Ayuntamiento".

"DEBEMOS DEFENDER QUE NO SEAN DESALOJADAS"

Por su parte, una de las portavoces de la Plataforma Solidaritat persones del Fórmula 1, Ana Isabel Martínez, ha subrayado que "la ciudadanía valenciana tiene claro que por encima de los especuladores, que por encima de los inversores, estamos las personas y que nos encontramos en un momento donde absolutamente todas estamos más cerca de vivir en una chabola como las personas del antiguo circuito que de un ático como el de (la presidenta de la Comunidad de Madrid) Ayuso o un piso como el de (el presidente de Mercadona) Juan Roig".

La portavoz ha explicado que hay cerca de 800 personas en este asentamiento y ha reprochado que el Ayuntamiento de València "pretendía desalojar a las bravas sin un proceso judicial garantista de derechos" a estos vecinos. "Debemos defender que las personas no sean desalojadas en cualquier momento, porque mañana, o pasado mañana, como muy tarde, esos derechos los vamos a necesitar cualquiera de nosotras", ha apuntado.

Ana Isabel Martínez ha exigido "una mesa de diálogo, como se ha hecho en la Cañada de Real de Madrid, en el Sector 6 y en otros asentamientos, como también se ha hecho en Sevilla". En la mesa deberán participar representantes de los residentes, las plataformas que se han implicado en la problemática, inversores y administración pública para "buscar soluciones".

"No puede ser que quienes nos legislan supuestamente democráticamente tengan tantísimo miedo a la palabra diálogo", ha apuntado la portavoz de la plataforma, que considera que la alcaldesa, María José Catalá, está "aplicando unas políticas de maltrato institucional".

También ha reivindicado "un proceso judicial garantista de derechos" y ha subrayado que las personas "lo mínimo que tienen como derecho es conocer una fecha" en la que esté previsto su desalojo porque no pueden estar "meses y meses sin dormir porque en cualquier momento pueden venir las excavadoras".