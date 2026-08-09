Vecinos de la Vall de Gallinera protestan contra un ataque homófobo en las fiestas de Benialí - AJUNTAMEN VALL DE GALLINERA

ALICANTE 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

Vecinos de la Vall de Gallinera (Alicante) han realizado este domingo una concentración de repulsa a un ataque homófobo ocurrido durante las fiestas del pueblo de Benialí que pertenece a este municipio.

Según ha publicado Levante-EMV, la agresión se produjo a cinco chicas de 14 años por parte de tres jóvenes de entre 16 y 17 que lanzaron insultos homófobos contra ellas como "maricona" o "bollera", además de gritos de extrema derecha como "viva Franco" o "viva Vox". Una de las menores sufrió un ojo morado y varias heridas en las rodillas, hechos que fueron denunciados ante la Guardia Civil, de acuerdo al citado periódico.

A consecuencia de esta agresión, vecinos de la Vall de Gallinera se han concentrado ante la Casa del Consell para expresar su condena y reivindicar una localidad libre de LGTBIfobia y que las fiestas sean espacios seguros de convivencia sin odio ni discriminación.

En un comunicado publicado en redes sociales, el Ayuntamiento de la Vall de Gallinera manifiesta su "más absoluta repulsa" y condena los ataques y las actitudes homófobas durante las fiestas de Benialí.

"Las fiestas son espacios de encuentro, convivencia y celebración, y no hay lugar para el odio, la discriminación ni ningún tipo de agresión por razón de orientación sexual o identidad de género", recalca.

Desde el consistorio trasladan todo su apoyo y solidaridad a las personas que hayan podido sufrir estas actitudes, al tiempo que reafirman su compromiso con "una Vall de Gallinera diversa, inclusiva, respetuosa y libre de LGTBIfobia": "Defendemos unas fiestas donde todas y todos podamos disfrutar con libertad, seguridad y respeto. Contra el odio, tolerancia cero".