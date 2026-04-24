Un vehículo incendiado complica la circulación en la AP-7, en Mutxamel

Punto del accidente en Alicante - DGT

ALICANTE 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un vehículo incendiado complica este viernes la circulación en la AP-7, a la altura del municipio alicantino de Mutxamel, según ha informado la Dirección General de Tráfico (DGT).

El incidente ha tenido lugar esta mañana, por causas que no han sido precisadas, en la AP-7, en Mutxamel hacia Elx (Alicante).

En concreto, el vehículo incendiado se hallaba en el punto kilométrico 683 y, como consecuencia, se ha cortado el carril derecho de la carretera.