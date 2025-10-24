Una veintena de establecimientos rinden homenaje a la historia del vino en Alicante con la Ruta de Taberneros

Una veintena de establecimientos rinden homenaje a la historia del vino en la Ruta de Taberneros - AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

ALICANTE, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Ruta de Taberneros homenajea la historia del vino en Alicante con la participación de 23 bares y restaurantes que ofrecen una tapa maridada con un vino con denominación de origen alicantina con el nombre de antiguas tabernas de los siglos XVII y XVIII. La iniciativa se va a desarrollar hasta el próximo sábado 15 de noviembre.

La consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Marián Cano, la edil de Turismo, Ana Poquet, y el presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Vinos de Alicante, José Juan Reus, se han reunido este viernes en la sede de esta entidad. También ha asistido Andrés Naranjo, de Insensato, que elabora la tapa Maryola, como participante en la iniciativa.

El Patronato de Turismo Alicante City & Beach, Turisme Comunitat Valenciana y el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Vinos de Alicante impulsan esta ruta que se enmarca en la celebración del congreso internacional 'Alicante, capital histórica del vino en el Mediterráneo' a finales de octubre en el Museo Arqueológico (MARQ), según ha detallado el consistorio en un comunicado.

Poquet ha animado a alicantinos y visitantes a "participar" en la Ruta de Taberneros: "Rendimos homenaje a la importancia del vino a lo largo de nuestra historia. Los vinos alicantinos han tenido un peso específico en el desarrollo de la ciudad, su economía y sin duda como hecho cultural y este año con motivo de Alicante Capital Española de la Gastronomía nos hemos unido para divulgar la riqueza que representan y que perdura en el tiempo".

La consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Marián Cano, ha destacado el "potencial" que tiene la gastronomía "para ir más allá de la oferta complementaria y convertirse en un eje tractor del turismo".

"Uno de cada tres visitantes nos eligen por nuestra cocina, por lo que añadirle el componente cultural de la Ruta de Taberneros puede suponer un excelente reclamo para una ciudad que ya destaca por su excelente oferta gastronómica", ha agregado la consellera.

NOMBRES DE ANTIGUAS TABERNAS

En la Ruta de Taberneros, cada uno de los 23 bares y restaurantes participantes sirve una tapa maridada con un vino alicantino utilizando nombres de las antiguas tabernas de las que hay constancia de existencia en la ciudad desde los siglos XVII y XVIII y que quedaron registradas en los controles de la Junta d'Inhibició del Vi Foraster d'Alacant.

Este organismo, creado en 1510 por Fernando de Aragón, fue "uno los más influyentes actores económicos y sociales de la ciudad durante tres siglos, encargado de proteger y defender el afamado vino de Alicante que se exportaba a todo el mundo desde el puerto de la ciudad", según han explicado desde el consejo regulador.

El control que se realizaba en las tabernas de Alicante, donde se comercializaba el vino, así como en las entradas y salidas al puerto, fue "clave" y ha permitido "mantener esa memoria de tabernas" en los documentos llamados 'Manifiestos del vi', custodiados en el Archivo Municipal donde se registraban controles, pleitos y demás actividad.

Así, alicantinos y visitantes pueden pedir la tapa Juan Gaya, la de la Calle Valle, la del Mesón del Olmo, la de José Boulgny e Hijo o la de José Pascual de Bonanza, entre otras, que se servirán con un vino con denominación de origen alicantina a un precio de cinco euros.

Los participantes podrán elegir su tapa favorita votando a través del perfil de Instagram @detapasporAlicante y un jurado profesional también otorgará un premio oficial como conmemoración de esta actividad.