Una veintena de investigados por tratar de vender falsificaciones en un mercadillo en Benaguasil

Archivo - Una agente de la Guardia Civil investiga en un ordenador - GUARDIA CIVIL - Archivo

VALÈNCIA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha investigado a 21 personas que presuntamente transportaban ropa falsificada a un punto de venta informal junto al mercadillo municipal en la localidad valenciana de Benaguasil, según ha informado el Instituto Armado en un comunicado.

La operación tuvo lugar el pasado 20 de septiembre, en Benaguasil. Se venía observando, de forma recurrente, la presencia de varios puntos de venta informales en las inmediaciones del mercadillo que se celebran los domingos en la localidad.

Con esta finalidad se diseñó un dispositivo operativo en vía pública junto a la entrada del mercadillo dominical ambulante. Se detectaron un total de trece vehículos y 21 personas que transportaban lo que parecía ser productos falsificados de diversas marcas --principalmente ropa y calzado--.

Se han aprehendido un total de 5.492 productos entre los que se encuentran 4.232 prendas de vestir --camisetas de equipaciones deportivas, pantalones, polos, ropa interior--, 1.015 pares de zapatillas y 245 bolsos, todos ellos de distintas marcas de reconocido prestigio. El valor de mercado de los artículos es de más de 1.200.000 euros. Además, se han intervenido 13 vehículos en los que los investigados trasportaban la mercancía.

Hay un total de 21 investigados, de distintas nacionalidades, por delitos contra la propiedad industrial. Dos carecían de cualquier tipo de identificación y tuvieron que ser reseñados mediante dactiloscopia para lograr su identificación.

La investigación ha sido llevada a cabo por agentes de la UDAIFF de Valencia junto con personal de la USECIC y las Patrullas Fiscales y de Fronteras de Sueca y Gandía.