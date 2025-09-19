Las ventas del sector servicios aumentan en Comunitat Valenciana un 3,2% en julio

VALÈNCIA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El sector servicios de Comunitat Valenciana aumentó su facturación un 3,2% el pasado mes de julio respecto al mismo periodo del año anterior, 1,5 puntos menos que la media nacional, que fue del 4,7%, según ha informado el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El sector servicios aumentó en todas las comunidades autónomas en julio con Canarias (+8,70%), Extremadura (+8,50%) y Baleares (+8,30%) a la cabeza, mientras que en el lado contrario se situaron Galicia (3,10%), Comunitat Valenciana (3,20%) y Cataluña (3,20%).

En lo que va de año la facturación del sector servicios ha crecido un 3,8% en Comunitat Valenciana, 0,7 puntos menos que la media nacional (4,5%).

Por su parte, el índice de empleo en el sector servicios experimentó una variación del 0,9% en Comunitat Valenciana respecto al mismo mes del año anterior. La tasa anual del índice de empleo fue positiva en todas las comunidades con Baleares registrando el mejor dato, un 3,38% más, y Andalucía el peor, con una subida del 0,06%.

DATOS NACIONAL

En España, el sector servicios registró un aumento de su facturación del 4,7% en julio en relación al mismo mes de 2024, tasa 1,7 puntos inferior a la del mes anterior.

Con el avance de julio, las ventas del sector servicios encadenan 16 meses consecutivos de tasas interanuales positivas. Según Estadística, dentro del sector servicios, el comercio elevó sus ventas un 5,2% en el séptimo mes del año, mientras que los otros servicios facturaron un 3,9% más que en igual mes de 2024.

Corregidos los efectos estacionales y de calendario, la facturación de los servicios se incrementó un 4,3% en julio en tasa interanual, porcentaje 1,6 puntos inferior al de junio. Con este repunte, la serie corregida también encadena 16 meses de incrementos interanuales en la facturación de los servicios.

En tasa mensual (julio sobre junio), las ventas del sector, eliminando el efecto estacional y de calendario, bajaron un 0,2%, registrando así su primer descenso mensual desde el pasado mes de noviembre, cuando cayeron un 0,3%.

El empleo creado por el sector servicios subió un 1,4% en el séptimo mes del año respecto a julio de 2024, tasa una décima inferior a la registrada en junio. La ocupación del sector lleva creciendo de manera ininterrumpida desde abril de 2021.