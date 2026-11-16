La Venus de Alicante se podrá ver en una exposición especial en el MARQ del 18 de noviembre al 10 de enero

Imagen de la Venus de Alicante - DIPUTACIÓN DE ALICANTE

ALICANTE, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Venus de Alicante protagonizará una exposición especial en el Museo Arqueológico de Alicante (MARQ) desde este miércoles 18 de noviembre y hasta el próximo 10 de enero, en la que el acceso será gratuito, ha informado la Diputación de Alicante en un comunicado.

'Venus, una mirada desde el Alicante romano' abrirá al público en la sala noble de la biblioteca, en la que será la primera muestra dedicada a una sola pieza en la historia de este espacio cultural arqueológico.

El horario para acceder a la exposición será el habitual del MARQ, es decir, de 10.00 a 19.00 horas de martes a sábado y de 10.00 a 14.00 horas los domingos y festivos. Además, es necesario realizar una reserva previa en la web www.marqalicante.com, porque se realizarán pases cada media hora con un aforo máximo de 40 personas en cada acceso.

La cabeza escultórica de la época altoimperial romana, encontrada durante los trabajos de regeneración de la playa de la Almadraba, "ha supuesto el mayor hallazgo de la historia de Alicante y es ya patrimonio de la ciudad", según ha resaltado la Diputación.

Por ello, ha indicado que, "tal y como se anunció tras su descubrimiento, se expondrá para el disfrute de alicantinos y visitantes en una muestra especial concebida para explicar su importancia artística e histórica en el contexto de Lucentum, la Alicante romana".

La Diputación y el Ayuntamiento de Alicante firmaron un convenio el pasado mes de septiembre para poder llevar a cabo esta exposición de la Venus por un tiempo limitado y para que, posteriormente, la cabeza romana pase a formar parte de la colección permanente del MARQ.

Desde la institución provincial han agregado que la Venus de Alicante está fechada entre los siglos I-II d. C., pesa 14 kilos y mide 22,22 centímetros de alto y 19,78 de ancho. Los expertos han destacado su "gran calidad, belleza y buen estado de conservación". En esta exposición, además, habrá una réplica que se podrá tocar para hacerla accesible a todos los ciudadanos.

Por otro lado, la Diputación ha apuntado que "un reconocido experto en escultura romana trabaja actualmente en la elaboración de un estudio exhaustivo sobre la Venus, cuyos primeros resultados y conclusiones podrán conocerse en la exposición".