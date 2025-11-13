Verisure, del grupo Securitas Direct, abre sede tecnológica en Alicante que se suma a las de Ginebra, Malmö y Madrid

Las nuevas instalaciones de Verisure de Alicante se localizarán inicialmente en una oficina temporal en la Universidad de Alicante antes de trasladarse a una sede permanente en 2026 - VERISURE

VALÈNCIA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Verisure, compañía de servicios de seguridad con monitorización profesional en Europa y Latinoamérica, de la que forma parte Securitas Direct, ha anunciado la apertura de una sede tecnológica adicional en Alicante, que complementará sus centros tecnológicos existentes en Ginebra (Suiza), Malmö (Suecia) y Madrid (España), según ha informado en un comunicado.

El nuevo centro acogerá una variedad de puestos de IT y desempeñará un papel importante en el apoyo a la organización tecnológica global de Verisure, complementando a los equipos existentes de más de 1.700 tecnólogos en todo el mundo.

Las nuevas instalaciones se localizarán inicialmente en una oficina temporal en la Universidad de Alicante antes de trasladarse a una sede permanente en 2026. La compañía tiene previsto contar con un equipo reducido en funcionamiento a finales de 2025 y su objetivo es crear una gama más amplia de puestos de trabajo en los próximos años para convertirse en referente de la comunidad tecnológica de la región.

La apertura de este centro refleja el compromiso de la compañía de seguir invirtiendo en tecnología e innovación como estrategia clave de diferenciación, según las mismas fuente que han añadido que "mejorará aún más las capacidades tecnológicas globales del Grupo y contribuirá a atraer al mejor talento para apoyar las actividades tecnológicas y el crecimiento continuo de la compañía".

Verisure es una organización tecnológica integrada verticalmente que trabaja en todo el ciclo de vida del producto, desde la arquitectura y el desarrollo de software hasta la implementación y la experiencia del usuario final. Los equipos de tecnología colaboran estrechamente con los departamentos de operaciones, marketing y ventas para garantizar que los desarrollos estén firmemente alineados con el profundo conocimiento de los clientes.

A LA VANGUARDIA DE LA INNOVACIÓN

Esta inversión respalda la estrategia a largo plazo de Verisure de reforzar sus capacidades tecnológicas y reafirma su compromiso de seguir a la vanguardia de la innovación en el sector de la seguridad con vigilancia profesional, según la Chief Technology Officer de Verisure, Cristina Rivas que ha afirmado que están "deseando aprovechar la próspera comunidad tecnológica de Alicante, con universidades líderes y excelentes conexiones de transporte".

El CEO de Verisure, Austin Lally, ha señalado que está "entusiasmado" con lo que su organización tecnológica aporta cada día y con el futuro que está creando. "Estoy encantado con esta expansión. Felicidades a Cristina y a su equipo por esta incorporación tan bien pensada y adaptada a nuestras capacidades para el futuro", ha dicho.

En 2024, Verisure reforzó su posición como líder impulsada por la tecnología al invertir 149 millones de euros en innovación y capacidades digitales. Esto permitió el desarrollo de soluciones avanzadas como LockGuardTM, WiFi VisionTM y GuardVisionTM, que aprovechan la inteligencia artificial, la conectividad inteligente y las plataformas escalables basadas en la nube para ofrecer una mayor seguridad a sus clientes.

Estas inversiones estratégicas permiten a Verisure ofrecer productos y servicios de seguridad de vanguardia, impulsar su crecimiento, respaldar su posicionamiento premium e involucrar a los clientes para aumentar el uso de sus sistemas de alarma, según la compañía.

Además de liderar a través de la tecnología, se compromete a desarrollar y fomentar equipos de alto rendimiento y a crear entornos de trabajo que apoyen a sus colaboradores. Este compromiso ha sido reconocido a través de diversos premios y certificaciones externos, y es que en todos los países en los que opera ha sido reconocido oficialmente como Top Employer o Great Place to WorkTM. Verisure también ha sido nombrada Top Employer en Europa de forma consecutiva en 2024 y 2025, y ha sido incluida en la selección inaugural del Financial Times de los mejores empleadores de Europa para 2025.