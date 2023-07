El viaje en el tiempo de Sylvia Plath a Benidorm y su amistad con Belén Esteban se alza con el Premio Luna de València

VALÈNCIA, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

'Sóc vertical però m'agradaria ser horitzontal', inclasificable mediometraje que fantasea con la idea de que la escritora y poetisa Sylvia Plath viaja en el tiempo hasta el Benidorm actual y entabla amistad con la estrella televisiva Belén Esteban, se ha alzado con el Premio Luna de València de la nueva Sección Oficial de Cinema Jove, 'Òrbites', dedicada a las nuevas narrativas.

La película, escrita y dirigida por María Antón Cabot, ha sido descrita por el jurado como una fábula "brillante y desconcertante", con una narrativa "nítida y de gran calidad cinematográfica" que plantea "una revisión del cine protagonizado por mujeres y presenta un Benidorm personal y onírico", destaca la organización en un comunicado.

Por su parte, 'Sóc filla de ma mare', película en la que la directora Laura García Pérez reconstruye la historia de su familia a través de testimonios y vídeos caseros, ha merecido una mención especial por parte de los miembros del jurado, Miguel Ángel Baixauli Franco y J. Fran Ruvira, por plantear una propuesta "íntima, con una mirada arriesgada y valiente y un interesante trabajo de montaje de archivo, que reflexiona sin complejos sobre la identidad femenina dentro de la institución familiar".

'Blue Again', película tailandesa dirigida por la realizadora Thapanee Loosuwan, es la gran triunfadora de la Sección Oficial de Largometrajes de esta edición. El premio Luna de València ha ido a parar a esta historia protagonizada por una estudiante de moda mestiza --de madre tailandesa y padre blanco-- que se embarca en un viaje para salvar el negocio de su familia, enfocado al teñido de índigo.

En su fallo, el jurado integrado por Pepa Blanes, Beatrice Baldacci y Eloy Enciso ha destacado que esta película, así como su protagonista, "condensa la energía, las contradicciones y la imperfección propias de su edad".

"Si ser joven es tener fuerza y libertad, ser osado pese a sentirse pequeño, y rebelarse contra uno mismo para intentar saber quién se es, creemos que el filme que mejor representa el espíritu de un cine joven", ha resaltado.

SECCIÓN OFICIAL LARGOMETRAJES

Los premios de la Sección Oficial de Largometrajes han estado muy repartidos en esta edición, en la que el drama sobre la situación del aborto en Yemen 'The Burdened' ha sido reconocida con una mención a la mejor dirección para Amr Gamal, quien comparte también el reconocimiento al mejor guion con Mazen Refaat.

El premio del público ha sido para 'Starring Jerry as Himself', mientras que el jurado joven se ha decantado por 'This Closeness', escrita dirigida y protagonizada por Kit Zauhar, una de las voces más prometedoras del nuevo cine independiente norteamericano.

Jerry Hsu ha recibido la mención a la mejor interpretación por el falso documental 'Starring Jerry as Himself', de Law Chen. Además, el jurado de Sección Oficial ha destacado a Jesse Jalonen por la fotografía de la dramedia nórdica 'Family Time', y a Richard Kett y Catherine Shrubshall por la banda sonora del largometraje nigeriano 'All the Colours of the World are Between Black and White'.

SECCIÓN OFICIAL CORTOMETRAJES

El Premio Luna de València al mejor cortometraje de esta edición es para 'La herida luminosa', obra del jovencísimo realizador Christian Avilés protagonizada por un grupo de adolescentes ávidos de sol que se embarca en un viaje a las Islas Baleares.

"Un corto visualmente fascinante lleno de vibraciones oníricas y poéticas, donde destaca la certera visión del cineasta. En contraste con los tonos cálidos y claros del verano, este intrigante viaje nos acerca a los pensamientos nebulosos del personaje principal", ha valorado el jurado.

Al mismo tiempo, ha destacado que el desbordamiento de sentimientos "se suaviza con la delicadeza de la banda sonora y un ligero toque de humor". "La película es un llamamiento a la sensibilidad y el cuidado", ha añadido.

El jurado de cortometrajes, formado por Sander Joon, Maïa Descamps y Florian Fernández, ha dedicado una mención especial para 'Super', de Nikolas Kouloglou, cinta que también ha sido reconocida con el premio del jurado joven. Por su parte, el premio del público al mejor cortometraje ha sido para 'Invincible', de Vincent René-Lortie.

SECCIÓN OFICIAL SERIES

'Triple Oh', serie australiana basada en historias reales que sigue a una ambulancia del servicio de urgencias, ha obtenido el Premio Luna de València a la mejor serie de Sección Oficial, por ser una historia que ha servido "de forma magistral al formato de serie corta". Esta producción dirigida por Poppy Stockell ha sido agraciada también con el premio del jurado joven y una mención especial para Steven Robinson por el trabajo de edición.

El jurado de Sección Oficial de Series, constituido por Sven Miehe, Alberto Velasco, Lefteris Fylaktos y Áurea Ortiz, ha distinguido con varias menciones especiales a la serie canadiense 'Streams flow from a river': mejor dirección, para Christopher Yip; mejor guion, para Yip, Marushka Jessica Almeida, Leonard Chan y Lelinh Du, y mejor fotografía para Allen Liu.

En el apartado de interpretación se ha destacado la actuación de Lea Drinda en 'Becoming Charlie', mientras que 'Poemas malditos' ha recibido dos menciones: a Marichi Palacios por el diseño de producción, y a Camilo Salinas y Pablo Ilanaca por la banda sonora.

El premio del público ha sido para 'Becoming Charlie', de Kerstin Polte y Greta Benkelmann. Por último, el premio especial Marseille Webfest ha recaído en 'Appetite', de Neil Sharma y Mohini Herse.

ENCUENTRO DE JÓVENES

La entrega de premios del Encuentro Audiovisual de Jóvenes ha tenido lugar este pasado viernes en la Sala 7 del Edificio Rialto. El jurado, formado por Gabi Ochoa, Begoña Soler, Emilio Martí, Luís García Marín y José San Miguel, ha otorgado el primer premio de categoría infantil A 'ex aequo' para 'Diversos' y 'Un aula específica', del Centro CEIP Pedro Corchado de Bailén de Jaén; el primer premio en categoría juvenil-B ha recaído en 'Wo-Men', de Natalie Gimeno, del Centro IES Pedro Luna de Zaragoza; y el primer premio categoría Amateur-C para 'Plastic Touch', de Aitana Ahrens.

Además, se ha seleccionado a cinco cortometrajistas para participar en la sexta edición de la Residencia del Encuentro Audiovisual de Jóvenes de Cinema Jove, que tendrá lugar el próximo mes de septiembre. Se trata de Kódiak-Méndez, por el cortometraje 'Los habitantes del pasto'; Celia Dosal por 'Paqui será mía cuando tenga'; Aitana Ahrens, por 'Plastic Touch'; Ángel Morales Ballesta, por 'Ancla' y Mey Montero, por 'Venus no es un santo'.

En la sección Curt Creixent, se ha concedido el premio al mejor proyecto de cortometraje a 'La luminosa', de Manuel Omonte, mientras que el premio al mejor cortometraje en posproducción ha ido a parar a 'Sempre plou quan no fan escola', de Carolina Gómez.

El premio Proyecto Cortometraje Movistar+/Pecera Estudio ha sido para el guion de 'Xiao Wei', de Jiajie Yu Yan. El cortometraje inaugurará la próxima edición de Cinema Jove.

Por último, el premio Feroz de la Asociación de Informadores Cinematográficos de España es para el cortometraje de Sección Oficial 'Una terapia de mierda', dirigido por Javier Polo.