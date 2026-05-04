Vicente Ortí convierte la materia en vida en una exposición en el Palacio de Colomina

Vicente Ortí convierte la materia en vida en una exposición en el Palacio de la Colomina - 'SENDEROS DE MATERIA'

VALÈNCIA 4 May. (EUROPA PRESS) -

¿La materia inerte puede albergar vida? Para los artistas Vicente Ortí, Laura Moret y Vanesa Valero, en la materia reside memoria, tiempo y cuerpo. Y para mostrar su particular visión al mundo han creado la exposición 'Senderos de Materia', que acoge el Palacio de Colomina de València hasta el próximo 15 de junio.

El reconocido escultor valenciano explora nuevos materiales de la mano de dos de sus discípulas con el objetivo de trazar los caminos de la materia, explican los responsables de la muestra.

Bajo la dirección de la comisaria Rosa Ulpiano, 'Senderos de Materia' pretende enseñar el lugar donde la materia se convierte en huella, donde el territorio se vuelve cuerpo y donde la mirada se transforma en experiencia compartida.

La exposición está compuesta por un total de siete obras inéditas. El artista internacional Vicente Ortí centra las tres piezas expositivas que llevan su firma en el disfrute desde la vista y el tacto. Y es que la sordera que sufrió siendo un niño aporta a sus obras una sensibilidad especial para provocar estos dos sentidos.

Por su parte, Valero encarna en sus piezas la necesidad de pertenencia a un lugar. Propone una cartografía del ser y del territorio como metáfora del sitio en que habitamos, a través de obra gráfica y reproducciones de exaduro que exploran la memoria del lugar habitado y abandonado.

Finalmente, Moret imprime en su propuesta trascendencia. Trabaja con alabastro para crear piezas escultóricas que invitan a la introspección. Bajo la referencia a John Berger en su obra 'Maneras de ver,' Moret desarrolla una serie de óculos donde la translucidez de la piedra y su dureza encarnan la dualidad entre fragilidad y fortaleza de nuestra mirada, tanto exterior como espiritual.

Y es precisamente el alabastro de Moret el que sirve como nexo de unión de las tres propuestas formando una delgada línea donde huella, territorio y mirada se transforman en experiencia compartida.