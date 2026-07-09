Vicente Palomo, nuevo gerente de la Sociedad Parque Central a propuesta del Gobierno y sin unanimidad

Archivo - Imagen de los terrenos del Parque Central y del futuro canal de acceso - SOCIEDAD VALENCIA PARQUE CENTRAL - Archivo

VALÈNCIA, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

Vicente Palomo ha sido designado nuevo gerente de la Sociedad Parque Central a propuesta del Gobierno y sin unanimidad, ya que la Generalitat y el Ayuntamiento de València han votado en contra por la "imposición", pero ha salido adelante con el voto de calidad del presidente de la sociedad, donde el Gobierno tiene un 50 por ciento, frente al 25 de la Generalitat y 25 del Ayuntamiento.

Palomo es ingeniero y también ha sido asesor con el Botànic en la Secretaría Autonómica de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, desde 2015 a 2018. Igualmente, ha ejercido de jefe de obra en el sector privado y es profesor asociado en la Universitat Politècnica de València.

Asimismo, ha recibido premios como el del Observatorio Valenciano del Cambio Climático del Ayuntamiento de València en 2013 --durante el mandato del PP--, por un estudio de movilidad, y fue finalista de los premios Estudia Valencia 2012, de la fundación Inndea de este consistorio.

Fuentes del Ministerio destacan que Vicente Palomo es "un perfil técnico, solvente, con experiencia y un amplio consenso en el sector" y aseguran que la propuesta de Adif se trataba de "la única candidatura propuesta formalmente" y "para sacarla adelante hemos hecho servir nuestra mayoría de calidad".

"La alcaldesa Catalá y la Generalitat dicen en público que quieren un perfil técnico, pero han tratado de boicotear su elección hasta el final y, además, sin proponer alternativa. Es el no por el no a todo lo que venga por parte del Gobierno de España", apostillan las mismas fuentes, que ven "totalmente insólito que por este mismo motivo, una vez más, se vete el nombramiento como consejera a propuesta de Adif de la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé". "Estamos ante un veto político, algo que no había ocurrido nunca en la trayectoria de la sociedad", aseveran.

Y afirman que el Ministerio de Transportes ha garantizado durante la reunión que "sigue comprometido con todas las infraestructuras ferroviarias de la ciudad de València, claves para su futuro".

"SIEMPRE SE HABÍA APROBADO POR CONSENSO"

Desde el consistorio, en un comunicado, han criticado que "esto nunca había pasado en esta sociedad conformada por Gobierno de España, Generalitat y Ayuntamiento", ya que "siempre se había aprobado por consenso".

De esta manera, el ministerio de Transportes, que preside Óscar Puente, "ha preferido imponer a una persona de su confianza al frente de la Sociedad Parque Central y sacrificar el nombramiento de consejera de la actual delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ya que necesitaba el apoyo mayoritario de los consejeros que la hubieran aceptado si el Gobierno de España hubiera consensuado el puesto más importante de la sociedad que es el director general".

Según la administración local, consta en el acta de la pasada Junta General, celebrada el pasado 4 de junio, que tanto la alcaldesa de València, María José Catalá, como el vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, "muestran su predisposición a votar favorablemente la designación de la nueva consejera, siempre que se consensúe el nombramiento del director general".

Cabe recordar que el Ayuntamiento había trasladado propuesta para el nuevo director gerente con el objetivo de "hablarlo y consensuarlo". Ayer mismo, tanto la alcaldesa como el conseller solicitaron una reunión previa con el Secretario de Estado para pactar los asuntos a abordar hoy, "pero dicha reunión no ha sido atendida" por este "por estar en un 'almuerzo de trabajo'".

Así pues, hoy en el Consejo de Administración los miembros del Gobierno han votado a favor del nombramiento de Vicente Palomo como director general y "han roto el espíritu de consenso de esta sociedad de más de 20 años donde el director general había sido nombrado por unanimidad y previo consenso de los tres socios".

Los estatutos de la sociedad, aprobados por unanimidad en diciembre de 2021, establecían una mayoría reforzada de un 75% para aprobar el nombramiento del director general. Sin embargo, en el momento de su escritura (marzo 2022), el Registrador Mercantil pidió a la Sociedad que se configurara con mayor detalle la figura del director general. La Sociedad Parque Central --en ese momento formada por tres administraciones gobernadas por PSOE y Compromís-- no atendió a esa petición y el Registrador de la Mercantil no inscribió el artículo por el que se designaba por mayoría del 75% al director general, de acuerdo al Ayuntamiento de València.

"Este hecho ha sido ocultado tanto a los actuales representantes del Ayuntamiento como a los representantes actuales de la Generalitat hasta el 1 de julio. De esta manera, el nombramiento del director general se ha impuesto por mayoría absoluta con el voto de calidad del presidente, rompiendo el consenso histórico de la Sociedad", critican desde el consistorio.

Catalá había pedido al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible que se posicione "clarísimamente" y diga "qué apuesta y con qué presupuesto va a dotar al túnel pasante, porque hay una preocupación por parte del empresariado por este asunto". Antes de la reunión del Consejo de Administración de la Sociedad Parque Central, la alcaldesa ha reiterado: "Nos llegan voces y opiniones técnicas de que el Ministerio no tiene mucha voluntad de presupuestar el túnel pasante y nosotros necesitamos este infraestructura, el tráfico ferroviario de la ciudad lo necesita con urgencia".

Catalá ha querido poner sobre la mesa tres cuestiones que demanda al Gobierno central: "La primera, la voluntad de consenso, diálogo y de elegir un perfil técnico razonable para la sociedad", ha dicho en referencia a la elección del nuevo director general de la Sociedad Parque Central. "En segundo lugar, la necesidad también de mantener un espíritu de trabajo de equipo que haga que las obras se aceleren. Y, finalmente, que esos retrasos de los que he hablado y esa preocupación que yo focalizo en el túnel pasante, saber cuándo se va a presupuestar y cómo se va a hacer", ha aseverado.

"Para mí, es lo más trascendente de las obras ferroviarias, porque es la gran transformación de la ciudad. Al Ministerio lo veo pues un poco tibio en cuestiones nucleares como es el túnel pasante", ha añadido Catalá.

SE HAN "RETORCIDO" LOS ESTATUTOS"

La primera edil ha reiterado la necesidad de "mantener el espíritu de consenso que ha protagonizado tantos años de vida de esta sociedad". No obstante, ha pedido "el cumplimiento de los plazos en las infraestructuras ferroviarias". "Estamos sufriendo un retraso considerable en el corredor, una infraestructura que se planificaba para 2027. A mí, como alcaldesa, me preocupa especialmente el túnel pasante", ha reiterado.

En la misma línea, Martínez Mus ha lamentado que se han "retorcido los estatutos" de la sociedad para imponer este nombramiento. "Se ha elegido un director gerente con la redacción de estatutos que ha querido utilizar el Gobierno ya propiamente dicho esta figura no existe y todo el proceso se ha hecho de espaldas a la Generalitat y el Ayuntamiento", ha remarcado el vicepresidente.

La posición de la Generalitat y el Ayuntamiento de Valencia era "clara", ya que la sociedad está constituida por ambos organismos y el Gobierno. Por tanto, se consideraba necesario que el nuevo director general fuera una "figura de consenso". De tal forma, si se pactaba un nombre se votaría a favor tanto de ese nombramiento, como el de Bernabé. Pese a ello, fuentes de la Generalitat censuran que "desde el Gobierno se no ha querido debatir y se ha buscado imponer la figura del nuevo director general, lo que ha llevado al rechazo por parte de la Generalitat y el Ayuntamiento a ambas cuestiones".