Vicky Foods adquiere Panrico para "reforzar su liderazgo" en el mercado del pan en España y Portugal

Archivo - Vicky Foods_planta de producción Gandía - SERGI ESCRIVÀ - Archivo

VALÈNCIA, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La empresa de alimentación valenciana Vicky Foods ha alcanzado un acuerdo con Adam Foods para la adquisición de la "emblemática" marca de panadería Panrico.

La operación, con alcance en los mercados español y portugués, comprende tanto la enseña como su activo industrial clave: su centro de producción en Gulpilhares (Portugal). Esta instalación, de más de 50.000 m2, cuenta con tres líneas de producción especializadas en pan de molde y una capacidad anual de 21.000 toneladas.

La categoría de pan se ha consolidado en los últimos años como la primera línea de negocio de Vicky Foods en volumen de ventas, situándose por delante de la bollería desde 2022.

La integración de Panrico, cuya facturación superó los 23,8 millones de euros en ambos mercados el pasado ejercicio, "refuerza esta evolución y aporta mayor capacidad productiva en una categoría clave, especialmente en el segmento de pan de molde, donde la marca cuenta con un fuerte reconocimiento entre los consumidores", recalca la mercantil en un comunicado.

De este modo, la compra "consolida el liderazgo de la empresa en la categoría que dio origen a su actividad y que hoy sigue siendo el núcleo de su crecimiento".

INTERNACIONALIZACIÓN

Esta operación se enmarca en la estrategia de expansión internacional de Vicky Foods y supone un avance relevante en el fortalecimiento de su estructura industrial en la península ibérica. Así, la incorporación de la planta de Gulpilhares consolida su presencia en el mercado portugués, refuerza su capacidad operativa en la región y amplía su potencial de desarrollo en mercados europeos estratégicos.

Con presencia en más de 50 países y centros productivos en España, Francia y Argelia, la compañía continúa construyendo una red industrial y comercial sólida y diversificada, orientada a garantizar un crecimiento sostenible, competitivo y a largo plazo.

La integración de Panrico en el grupo refuerza el compromiso de Vicky Foods "con el desarrollo de enseñas con valor, notoriedad y vínculo emocional con el consumidor". De esta manera, se suma a un portfolio consolidado que incluye marcas como Dulcesol, Be Plus, Hermanos Juan, Il Forno di Giovanni Ricci y FIT'z.

El CEO de Vicky Foods, Rafael Juan, señala, en un comunicado, que "la incorporación de Panrico supone reforzar nuestra identidad como compañía de origen panadero".

"Apostamos por hacer crecer la categoría de pan, por fortalecer nuestras marcas y por seguir avanzando en nuestra expansión internacional con una visión industrial sólida y a largo plazo", ha aseverado.

Por su parte, el director general de la división de galletas de Adam Foods, José Manuel Faria, ha apuntado que "esta operación responde a la voluntad de encontrar un socio que garantice la continuidad de la actividad industrial y del empleo a largo plazo de Panrico, y se enmarca en la estrategia de expansión internacional del grupo enfocada en la categoría de galletas, iniciada con la adquisición de Dr. Gerard en Polonia y reforzada con otras operaciones, como la reciente incorporación de la planta de Biscoland de Casablanca".