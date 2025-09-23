Víctimas de la dana abandonan Les Corts al decir Mazón que "las puertas siguen abiertas" para recibirlas

Diputados de PSPV y Compromís también salen del hemiciclo

VALÈNCIA, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Representantes de asociaciones de víctimas de la dana que han asistido durante este martes al Debate de Política General en Les Corts han abandonado el hemiciclo después de que el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, haya reiterado que "las puertas siguen abiertas" para recibirlas.

"Hemos estado y estamos a disposición de todas las víctimas, sin exclusión. Se lo hemos dicho a todas, en privado o en público. No hemos elegido entre buenas o malas (...) Ni lo he hecho ni lo haré jamás. La mano sigue tendida y la puerta sigue abierta, y seguirá estando siempre", ha manifestado Mazón, tras casi cuatro horas de discurso.

Tras estas palabras, los representantes de las víctimas que seguían el debate desde la tribuna superior del hemiciclo, dedicada a los invitados y adonde han acudido por iniciativa del PSPV, se han levantado y han abandonado la sala mientras han realizado gestos de adiós a Mazón con sus manos.

Acto seguido, los diputados del PSPV se han levantado de sus escaños y han abandonado el hemiciclo, tras lo que poco después han hecho lo mismo los parlamentarios de Compromís. El debate ha continuado brevemente con la intervención de Mazón, pero la presidenta de Les Corts, Llanos Massó, ha suspendido la sesión durante cinco minutos ante esta situación.

Los representantes de las víctimas han recibido una ovación en el ficus de Les Corts por parte de los diputados de PSPV y Compromís antes de abandonar el parlamento valenciano.