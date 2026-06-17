Víctimas de la dana acuden a Les Corts a "presenciar la vergüenza" del cierre de la comisión de investigación "fake"

Asociaciones de víctimas de la dana, ante Les Corts este miércoles - EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

Representantes de asociaciones de víctimas de la dana del 29 de octubre han acudido este miércoles, invitadas por PSPV y Compromís, al pleno de Les Corts para "presenciar la vergüenza" del cierre de la comisión de investigación sobre las inundaciones en el parlamento valenciano, que han tachado de "'fake'".

Así lo ha explicado la presidenta de la Asociación Víctimas Mortales DANA 29-O, Rosa Álvarez, en declaraciones a los medios antes de que se retome el pleno de este miércoles en el que se vota el dictamen de la comisión y los votos particulares presentados por PSPV y Compromís.

Las asociaciones de víctimas han acudido a primera hora de la tarde y han desplegado frente al parlamento valenciano una pancarta con el mensaje 'Nuestros familiares han muerto por vuestra incompetencia ASESINOS'. Como es habitual, han mostrado en camisetas y carteles fotografías con los rostros de algunas de las 230 personas que murieron en la riada. Álvarez y más representantes han entrado a Les Corts acompañados del síndic del PSPV, José Muñoz, mientras otros integrantes de las asociaciones han permanecido concentrados a las puertas de Les Corts.

La comisión de investigación de la dana terminó sus trabajos a finales de mayo, un año después de su inicio. Durante ese tiempo, este foro parlamentario ha escuchado los testimonios de técnicos y expertos, representantes de la sociedad civil, víctimas y afectados por la catástrofe, así como de varios responsables de la Generalitat, pero entre ellos no han estado ni la exconsellera Salomé Pradas ni el que fuera su secretario autonómico de Emergencias Emilio Argüeso, ambos investigados en el procedimiento judicial abierto en el juzgado de Catarroja (Valencia). Tampoco han acudido representantes del Gobierno central, alegando no tener obligación legal para hacerlo.

"Queremos que esto (el cierre de la comisión) suceda delante de nosotras y de nosotros, de los familiares de las víctimas mortales", ha señalado Rosa Álvarez en declaraciones a los medios de comunicación frente a Les Corts.

Álvarez ha indicado que las víctimas quieren "presenciar la vergüenza de que cierren una comisión de investigación" que desde el primer momento dijeron que era "'fake' y se ha comprobado que era así". "Una comisión de investigación donde no se han llamado a declarar a las dos personas imputadas, investigadas, como es Salomé Pradas y Argüeso. Y bueno, si esas dos personas no están en la comisión de investigación, ¿cómo se puede cerrar?", ha cuestionado.

"FEIJÓO Y LLORCA LO SIGUEN APOYANDO"

Rosa Álvarez ha comentado las intervenciones durante la sesión de control celebrada por la mañana en las que "querían lanzar la pelota a nivel nacional, hablar de (el expresidente socialista) Zapatero, de las joyas de la abuela y demás".

"Cogemos ese balón y lo lanzamos también a nivel nacional. (El expresidente de la Generalitat) Carlos Mazón está en el escaño 98 porque (el presidente nacional del PP) Feijóo, y no solamente (el jefe del Consell) Pérez Llorca, lo sigue apoyando", ha señalado. A su juicio, tanto Llorca como Feijóo son "responsables de que Mazón no haya abandonado su acta de diputado o, por lo menos, siga todavía en las filas del PP".

Asimismo, la representante de las víctimas ha señalado que comparten "el sentir y la indignación" del síndic de Compromís, Joan Baldoví, después de que durante la sesión de control este haya reprochado a Mazón que sonría cuando él se ha referido a los mensajes del grupo de WhastApp del Consell en el día de la dana. Baldoví se ha dirigido directamente a él para preguntarle si también se reiría delante de las víctimas de la dana.

A este respecto, Rosa Álvarez ha señalado que "claro" que Mazón "se reiría" ante las víctimas porque "es lo que está haciendo todos los días" y "desde el día 29 de octubre" de 2024, al haber dado "no sé cuántas versiones" de lo ocurrido el día de la tragedia.

"Estamos mal, estamos indignadas", ha manifestado Álvarez para volver a dirigirse a Feijóo: "Que se deje con las joyas de la abuela y que se centre en que aquí hay 230 víctimas que necesitan respuesta y necesitan que este señor esté fuera de la política".

Rosa Álvarez ha aseverado que el aforamiento de Mazón es "totalmente fraudulento porque no está haciendo nada". "Viene a votar, se ríe de las familias, se ríe de los muertos, de sus muertos, como dice el libro de Esperança Camps, son sus muertos", ha insistido.

"Y me da igual en qué restaurante estuviera y qué estuviera haciendo, eso a nosotros nos da igual, y para nada hay machismo, me da igual quién estuviera escuchando la conversación o las conversaciones que él mantuviera, si los oídos y las orejas fueran de un hombre o de una mujer. Nos da exactamente igual y nunca nos vamos a meter con eso. Pero que esa persona no se victimice, no vaya vestida de duelo a una comisión de investigación, cuando el duelo es nuestro. Basta ya de victimizarse las personas que no son víctimas", ha manifestado Álvarez.

Por otro lado, ha lamentado que las asociaciones lo están pasando "realmente mal" por la personación de Mazón en la causa judicial de la dana, ya que esta constituía "el único espacio semiseguro" para las asociaciones. "¿Nuestra salud mental, nuestra integridad física y mental, quién nos la protege? Nadie, porque ese era el único espacio mínimamente seguro. Ahora este señor va a entrar a dinamitar la causa, va a poner todos los obstáculos posibles.

"Cada día nos flaquean más las fuerzas", ha reconocido Álvarez, que ha agredecido contar con "una jueza valiente que por mucho que la achanten, no se achanta". "Igual que las familias. Está siguiendo el mismo camino que nosotros", ha asegurado.