Víctimas de la dana convocan mañana una concentración en el juzgado coincidiendo con el careo entre Pradas y Cuenca

Asociaciones de víctimas de la dana han convocado una concentración mañana frente a las puertas del juzgado de Catarroja coincidiendo con el careo acordado por la jueza entre la exconsellera de Emergencias investigada, Salomé Pradas, y el testigo José Manuel Cuenca, el que fuera jefe de gabinete del 'expresident' de la Generalitat Carlos Mazón.

La jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana que dejó 230 muertos en la provincia de Valencia y daños materiales millonarios ha acordado celebrar este lunes un careo entre Pradas, y Cuenca al entender que "dilucidar o no la coherencia de sus manifestaciones con los medios de prueba aportados al proceso se ha de efectuar en sede judicial". Por ello, la magistrado expone en un auto que "precisamente a través del careo, en este caso contrastando las manifestaciones de la investigada con la del testigo, en aspectos absolutamente esenciales de la investigación".

Así, coincidiendo con la presencia de la exconsellera de Emergencias y el que fuera jefe de gabinete del 'expresident' de la Generalitat Carlos Mazón en el juzgado las asociaciones de victimas han convocada a las 9.00 horas esta protesta.

La jueza señala en el auto que la aportación por la defensa de Pradas de un acta notarial en la que constan una serie de mensajes de WhatsApp que se cruzó con José Manuel Cuenca, la segunda declaración como testigo de este último, en la que se da un sentido "claramente distinto" al contenido de los textos --aseguró que estaban "descontextualizados"-- y las manifestaciones públicas de la exconsellera sobre si debía molestar o no a Mazón exigen la celebración de un careo entre la investigada y el testigo.

Al respecto, apunta que el careo como elemento probatorio tiene un "carácter excepcional" pero añade que "ha de tenerse en cuenta igualmente que la versión de los hechos que proporciona la investigada no puede ser una amalgama entre la declaración judicial, en la que contestó exclusivamente a las preguntas de su letrado, unas declaraciones públicas, sin asistencia letrada, y ya más recientemente la declaración en una comisión de investigación en la que osciló entre declarar o no, pese a que se acogió inicialmente a su derecho a no declarar", en alusión a su intervención en el Congreso.