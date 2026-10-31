Víctimas de la dana mantienen la manifestación de hoy porque "las calles no son de los violentos, sino de la ciudadanía"

Archivo - Imagen de archivo de una manifestación con el lema 'Mazón a presó' - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Asociación Víctimas Mortales de la Dana 29O, Rosa Álvarez, ha asegurado que la manifestación bajo el lema 'Mazón a presó' por el segundo aniversario de la riada, en la que murieron 234 personas, se va a mantener pese a las amenazas de disturbios lanzadas desde las redes de 'Blocus'. Además, ha reivindicado que "las calles no son de los violentos, sino de "la ciudadanía" y ha exigido al Ayuntamiento de València que se dedique a "velar por la seguridad" y no a "disuadir" de la asistencia a la marcha.

De esta manera se ha expresado Álvarez, en declaraciones a los medios, minutos antes del acto Reconocimientos Memoria, organizado por la Asociación Víctimas Mortales DANA 29-O, al ser preguntada sobre el hecho de que esta tarde se vaya a desarrollar la manifestación por el segundo aniversario de la tragedia y las declaraciones de la alcaldesa de València, María José Catalá, quien ha señalado que "no va a ser recomendable transitar" por el centro de la ciudad este sábado ante posibles disturbios impulsados por el movimiento 'Blocus'.

Según ha recalcado Rosa Álvarez, "lo hemos interpretado como una disuasión para que la gente no venga a la manifestación" en el segundo aniversario de la barrancada. A su juicio, es "una indecencia más del PP" y "del Ayuntamiento de València". El consistorio "lo que tiene que hacer es velar por la seguridad de los ciudadanos y no disuadir", ha subrayado.

"Las calles no son de los violentos, la calle no son de los fascistas. La calle es de la ciudadanía y nosotros tenemos todo el derecho de manifestarnos para pedir la prisión o lo que queramos --sobre el expresidente de la Generalitat Carlos Mazón--", ha indicado, para avanzar que va a ser una manifestación "muy distinta al resto".

"JUGARRETAS"

Dicho esto, ha criticado que ya el año pasado, en el primer aniversario de la barrancada, "también nos hicieron varias jugarretas". Entre ellas, ha dicho, "la dirección de À Punt tomó la decisión de, en lugar de retransmitirla (la manifestación) cuando se retransmitió hasta en canales internacionales, ponernos una corrida de toros del año 1997".

La portavoz ha dejado claro que la manifestación de esta jornada "sí se va a mantener, por supuesto" y ha apostillado: "Si alguna no tiene que ser, es la de los violentos y no de las familias de las víctimas mortales y los damnificados" por la dana.

"Se mantiene, por supuesto. Y si hay algún altercado, esperemos que la Policía Nacional y Local se ponga del lado de quien se tiene que poner y no como en otras ocasiones", ha zanjado.

Por otra parte, a Álvarez se le ha preguntado por el accidente ferroviario de Urda (Toledo) y, al respecto, ha expuesto que no es una experta y, por tanto, no se va a poner "donde no le corresponde".

"QUIENES PIDEN DIMISIONES POR URDA MANTIENEN" A MAZÓN

Ha hecho notar, en todo caso, que quienes está "pidiendo inmediatamente dimisiones" por Urda "son los que todavía están manteniendo al máximo responsable de la muerte de 234 personas, ese número desde ayer modificado por la jueza, y que todavía se verá incrementado", porque hay muchos expedientes todavía por resolver, ha advertido.

"No puedo saber qué ha pasado en el choque de los dos trenes de la provincia de Toledo. No voy a pronunciarme en lo que ha ocurrido y en lo que no ha ocurrido. Sí que sé lo que han tenido y lo que nosotros no tuvimos ni hemos tenido. En eso sí", ha puntualizado.

En este sentido, ha considerado que en el caso del accidente de los trenes ha habido "explicaciones desde el primer momento, intervenciones desde el primer momento, atención psicológica desde el primer momento que a nosotros se nos negó". "Se nos negó y tuvimos que digerir, rumiar y todos los adjetivos que queráis... eso fue brutal".

Además, ha aseverado que en el caso de los familiares de víctimas de la dana una de las cosas que "más daño" hizo fue que se les "prohibió taxativamente" acudir a donde estaban sus allegados fallecidos. "Y las personas que estaban buscando tenían esa incertidumbre y creo que es de lo peor que maneja el ser humano, la incertidumbre".

"Cualquier tertuliano en la mesa igual te habla de fútbol, que te hablan de mecanismos de tren, de lo que sea. Yo no voy a hablar ni una cosa ni otra porque no estoy capacitada. Pero sí que sé lo que nosotras no tuvimos", ha insistido.